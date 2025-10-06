Oppo celuje w mobilną perfekcję. Co wiemy o flagowej serii Find X9?

Podsumowanie artykułu . . .

Co zaoferuje nam seria Oppo Find X9?

Premiera jest tuż za rogiem, więc czas zebrać dotychczasowe doniesienia. Jeśli szukasz smartfona, który ma być połączeniem designu, mocy i fotograficznej precyzji, warto przyjrzeć się bliżej temu, co szykuje Oppo.

Ostatnie dwie generacje flagowców Find X pojawiały się z dużą, okrągłą wyspą aparatu, która w tym roku zniknie, zastąpiona przez nowy, prostokątny moduł o zaokrąglonych rogach (jak w OnePlus 15). Choć to duża zmiana, firma zachowuje to, co działało: płaską, metaliczną ramę i płaski szklany panel z tyłu. Mówi się też o zakrzywionych krawędziach oraz nowej fakturze typu „sand-velvet” (aksamitno-piaskowej) dla jeszcze lepszego chwytu i premium wyglądu.

Find X9 Pro ma mierzyć 8,24 mm grubości, ważyć około 224 g i chwalić się wytrzymałością IP66 + IP68 + IP69 (co oznacza bardzo wysoki stopień odporności na wodę i pył).

Find X9 będzie smuklejszy (7,99 mm) i lżejszy (203 g).

Wyświetlacze i moc

Zgodnie z doniesieniami, ekrany w obu modelach mają serwować prawdziwą ucztą dla oczu. Zarówno Find X9 (6,59 cala), jak i Find X9 Pro (większy, 6,78 cala) dostaną panel OLED z technologią LTPO, rozdzielczością 1,5K, odświeżaniem 120 Hz oraz wsparciem dla Dolby Vision. Najważniejszą cechą, która wpływa na komfort (choć nie wiadomo jeszcze, czy pozytywnie, czy negatywnie), ma być bardzo cienka i jednolita ramka dookoła wyświetlacza. Dodatkowo, mówi się, że Oppo, podobnie jak Xiaomi, wprowadzi wsparcie dla ekranów o minimalnej jasności 1 nit, co jest zbawienne dla oczu w całkowitej ciemności. Oczywiście pod ekranem znajdzie się ultradźwiękowy skaner linii papilarnych.

Czytaj też: OnePlus 15 jest za dobry, żeby był prawdziwy? Znamy pełną specyfikację flagowca, który może namieszać na rynku

Sercem serii Find X9 będzie jeden z najmocniejszych układów dla Androida – MediaTek Dimensity 9500 SoC. Potwierdza to test AnTuTu, w którym Find X9 Pro osiągnął ponad 4 miliony punktów. Taka moc ma być wspierana przez konfiguracje z nawet 16 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej.

Bateria

Oppo, podobnie jak inni chińscy producenci, stawia na ogniwa na bazie krzemów, które oczywiście znajdą się na pokładzie flagowej serii Find X9. Model podstawowy zaoferuje nam imponujące 7025 mAh, natomiast Pro dostanie aż 7500 mAh. Oba smartfony będą wspierać szybkie ładowanie przewodowe 80 W i bezprzewodowe 50 W. Co więcej, najwyższa konfiguracja Pro ma zyskać łączność satelitarną SMS przez Beidou.

Możliwości fotograficzne

I tutaj zapowiada się świetnie, ale czy można było się spodziewać czegoś innego? Fotografia to tradycyjnie najważniejszy punkt programu w serii Find X. Model Pro ma być prawdziwym potworem.

Model Pro — znajdzie się tu sensor Sony LYT828 (sensor 1/1,28 cala), czyli ten sam co w Vivo X300 Pro. Obok producent umieści obiektyw ultraszerokokątny Samsung JN5 50 Mpix, a wisienką na torcie ma być peryskopowy teleobiektyw Samsung HP5 o rozdzielczości aż 200 Mpix.

Model podstawowy — Find X9 dostanie podobny poczwórny zestaw, ale z niższym, 50-megapikselowym teleobiektywem i prawdopodobnie innym sensorem głównym (LYT808).

Nie zabraknie też kolorystycznej kalibracji Hasselblad. Co więcej, Find X9 Pro ma wspierać magnetyczny zestaw akcesoriów Hasselblad, co otwiera nowe możliwości dla zaawansowanych fotografów.

Czytaj też: OxygenOS 16 będzie najbardziej inteligentnym systemem w historii OnePlus, a to wszystko dzięki Gemini

Data premiery

Seria Oppo Find X9 zapowiada się naprawdę świetnie – od potężnych baterii, przez najnowsze i najmocniejsze układy Dimensity, po imponujące układy optyczne współtworzone z Sony i Hasselblad. Jest więc na co czekać.

Oficjalna premiera na rynku chińskim zaplanowana jest na 16 października 2025 roku. Telefony zadebiutują z nową nakładką ColorOS 16 (opartą na Androidzie 16), która ma zaoferować głęboką integrację funkcji AI. Data globalnego debiutu nie jest znana, a patrząc na poczynienia firmy w poprzednich latach, jest też dość niepewna. Nie wiemy, czy firma zdecyduje się na międzynarodową premierę, ale mamy nadzieję, że tak.