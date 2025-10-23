Google wkrótce naprawi największy problem ze smartfonami Pixel 10

Podsumowanie artykułu . . .

GPU najsłabszym punktem Tensora G5 i Pixela

Tensor G5 w naszych testach okazał się, w typowych zastosowaniach, nieznacznie szybszy od swojego poprzednika i zapewnia doskonałą płynność działania. Wyniki benchmarków okazały się jednak niemiłym zaskoczeniem, gdyż w aplikacjach wymagających intensywnych obliczeń graficznych najnowsze Pixele wypadają bardzo słabo. Teoretyczne parametry GPU PowerVR DXT-48-1536, który zastąpił znane układy Mali, są całkiem niezłe – 1,5 TFLOPS mocy obliczeniowej, obsługa Vulkan 1.3 i zaawansowany rendering.

Niestety, w naszych testach GPU okazał się sprawiać niespodziewanie wiele problemów – wyniki w testach Geekbench 6 były znacznie słabsze od poprzednika, a procedura testowa w Geekbench AI ogóle zakończyła się błędem. Testy polowe wykazały, że smartfon nie radzi sobie dobrze w grach – pojawiały się błędy odwzorowania, spadki płynności i artefakty.

Źródło kłopotów może leżeć w nieaktualnym oprogramowaniu sterującym pracą układu graficznego. Pixel 10 trafił do użytkowników z wersją v24.3, która nie obsługuje nawet wszystkich najnowszych funkcji Androida 16. Tymczasem producent GPU, Imagination Technologies, przygotował już zaktualizowany sterownik v25.1 z pełną obsługą najnowszych standardów, optymalizacją i poprawkami błędów.

Czekanie na Godota

Google zdaje sobie sprawę z zaistniałej sytuacji, zapowiada działania naprawcze i… na razie na tym koniec, choć od premiery Pixeli 10 minęło już sporo czasu. Firma potwierdza, że pracuje nad aktualizacjami sterowników, a wrześniowe i październikowe poprawki miały zawierać pierwsze usprawnienia. Jednak użytkownicy nie odnotowali znaczącej poprawy po ich instalacji. Użytkownicy wersji testowych zwrócili zarazem uwagę, że nawet najnowsza beta Androida wciąż zawiera przestarzały sterownik. Kiedy zatem poprawka w końcu trafi na urządzenia? Co jest przyczyną opóźnień, skoro Google w przeszłości radził sobie z podobnymi sytuacjami raczej sprawnie? Jak długo mamy jeszcze czekać, by Pixel 10 dorównał obietnicom?