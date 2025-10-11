Góra złota w Chinach. Gigantyczne złoże trafiło na pierwsze strony gazet

Podsumowanie artykułu . . .

Szczegóły geologicznego znaleziska

Badania przeprowadzone przez lokalne instytucje geologiczne ujawniły, że na płytszych poziomach znajduje się około 300 ton złota. To jednak tylko przedsmak tego, co może kryć się głębiej. Najbardziej obiecujące wyniki pochodzą z głębokości około 2000 metrów, gdzie jedna z próbek wykazała koncentrację blisko 138 gramów złota na tonę rudy. Chen Rulin z Biura Geologicznego prowincji Hunan komentuje:

Wiele rdzeni wiertniczych wykazało widoczne złoto

Geolodzy zidentyfikowali ponad 40 żył złotonośnych sięgających nawet 3000 metrów w głąb ziemi. Struktura złoża odpowiada klasycznemu systemowi hydrotermalnemu z żyłami kwarcowymi i zmienionymi łupkami. Obserwowane procesy serycytyzacji i karbonatyzacji potwierdzają, iż mamy do czynienia z typowym złożem tego rodzaju. Pole Wangu znajduje się w regionie orogenu Jiangnan, który ma ugruntowaną pozycję w chińskim górnictwie złota. Dla porównania, kopalnia South Deep w Republice Południowej Afryki posiada około 870 ton udokumentowanych rezerw. Chińskie znalezisko może więc konkurować z największymi światowymi złożami. W samym regionie północno-wschodniego Hunan funkcjonuje już złoże Huangjindong z udowodnionymi zasobami 80 ton. Co ciekawe, badania tego obszaru ujawniły fascynującą rolę materiału węglowego w procesach powstawania złóż. Naukowcy wyróżnili dwa typy tego materiału – metamorficzny CM1, powstający w temperaturach 376-504 stopni Celsjusza, oraz hydrotermalny CM2, formujący się w niższych temperaturach 255-435 stopni Celsjusza.

Oba typy materiału węglowego są korzystne dla mineralizacji złota, ale ich rola była wcześniej niedoceniana w badaniach i poszukiwaniach w Orogenie Jiangnan – komentuje zespół badawczy złoża Huangjindong

Wyzwania przed wydobyciem

Szacowana wartość złoża sięga niemal 600 miliardów juanów, czyli około 350 miliardów złotych. To kwota, która robi wrażenie, choć realne wydobycie napotka poważne trudności. Głębokie złoża oznaczają wyższe temperatury, większe ciśnienie wody i dłuższy transport urobku na powierzchnię. W związku z tym Rulin przestrzega przed przedwczesnym optymizmem:

Szacunki zasobów zmieniają się w miarę wiercenia, dokumentowania i testowania kolejnych skał, więc nauka o tym, co znajduje się w ziemi, wciąż wymaga pracy

Kluczowe będzie potwierdzenie ciągłości bogatych w złoto korytarzy. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS, połowa skatalogowanych złóż tej klasy charakteryzuje się koncentracją około 16 gramów na tonę lub wyższą. Jednak wartości te mogą się znacznie różnić nawet na krótkich odcinkach. Odkrycie niewątpliwie wzmocni pozycję Chin jako drugiego co do wielkości producenta złota na świecie. Najważniejszym krokiem będzie teraz budowa kopalni głębinowej, czyli przedsięwzięcie wymagające ogromnych nakładów finansowych i zaawansowanych technologii. Chiński sukces geologiczny pokazuje, że wciąż istnieją na świecie miejsca, w których można dokonać znaczących odkryć surowcowych. Jednak prawdziwym testem wartości tego złoża okaże się dopiero rentowność przyszłej eksploatacji. Czy uda się bezpiecznie i opłacalnie wydobywać złoto z tak znacznych głębokości?