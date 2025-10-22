Nowe powerbanki Hama High Power z mocą do 200 W i kolorowym wyświetlaczem

Podsumowanie artykułu . . .

Trzy warianty Hama High Power do wyboru

Hama przygotowała gamę powerbanków o zróżnicowanych parametrach. Podstawowy model dysponuje mocą 65 W i pojemnością 20 000 mAh – to z powodzeniem wystarczy do większości smartfonów i lekkich notebooków, o ile rzecz jasna wykorzystywać będziemy do tego celu całą moc, nie dzieląc jej między urządzenia. Dlatego użytkownicy poszukujący większej mocy powinni się zainteresować raczej wersjami 150 W i 200 W z baterią o pojemności 24 000 mAh i maksymalną mocą wyjściową na jednym porcie 140 W. Wyjść rzecz jasna jest więcej, do dyspozycji są dwa porty USB-C oraz jeden USB-A, co umożliwia jednoczesne dzielenie mocy między trzy urządzenia.

Mimo sporej mocy powerbanki zachowują rozsądne wymiary. Dwa większe modele mierzą 56,27 × 160 × 56,27 mm przy wadze 639 gramów, podczas gdy podstawowy ma wymiary 56 × 160 × 56 mm i waży 481 gramów. To sprawia, że bez problemu zmieszczą się w plecaku czy torbie, a zgodność z regulacjami lotniczymi pozwala zabrać je w podróż samolotem.

Czytaj też: Komisja Europejska po wymuszeniu USB-C w urządzeniach bierze się za ładowarki

Producent postawił na sprawdzone rozwiązania, specyfikacja Power Delivery to obowiązujący standard, zapewniający zgodność z większością nowych urządzeń, dla starszych nie zabrakło obsługi Qualcomm Quick Charge 3.0. Urządzenia wyposażone zostały oczywiście w komplet zabezpieczeń termicznych i przeciwprzepięciowych. Ciekawym rozwiązaniem jest też inteligentny tryb niskiego poboru mocy, który automatycznie aktywuje się przy podłączaniu mniej energochłonnych urządzeń. Dzięki temu możemy z pomocą Hama High Power ładować także urządzenia mało wymagające, takie jak słuchawki bezprzewodowe czy smartwatche bez obaw o uszkodzenie delikatnej elektroniki.

Parametry wyjść w najmocniejszym modelu Hama High Power

Prawdziwym wyróżnikiem serii High Power jest kolorowy wyświetlacz TFT, który prezentuje nie tylko podstawowe informacje o ładowaniu, ale także szczegółowe informacje: procent naładowania baterii, moc wyjściową każdego portu, parametry pracy i czas pozostały do pełnego naładowania.

Katalogowe ceny zaczynają się od 239,90 zł za model 65 W, przez 299,90 zł za wersję 150 W, aż do 329,90 zł za najpotężniejszy wariant 200 W. Trzeba przyznać, że nie są to ceny zbytnio wygórowane jak za oferowane parametry.