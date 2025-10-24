Honor i BYD łączą siły, by wspólnie rozwijać obszar inteligentnej mobilności

Podsumowanie artykułu . . .

Uroczyste ogłoszenie współpracy BYD i Honor

Podczas uroczystej ceremonii z udziałem najwyższego kierownictwa obu koncernów, James Li z HONOR oraz Wang Chuanfu z BYD Group oficjalnie potwierdzili rozpoczęcie współpracy. Umowa strategiczna między firmami ma na celu dostarczenie rozwiązań mobilności opartych na sztucznej inteligencji, które mają być zorientowane na użytkownika. Współpraca będzie się koncentrować na trzech głównych obszarach: rozwoju kluczowych technologii, budowaniu ekosystemu kanałów dystrybucji oraz wspólnej komunikacji z użytkownikami.

W HONOR zawsze wierzyliśmy, że kluczem do maksymalnego wykorzystania ludzkiego potencjału jest połączenie podejścia skoncentrowanego na człowieku z technologią. Nasze partnerstwo z BYD to kompleksowa współpraca na miarę ery AI, w której inteligentna mobilność jest obecnie kluczowym obszarem strategicznym

— James Li, CEO HONOR

Sercem współpracy ma być połączenie rozwiązań Honor w zakresie łączności z inteligentnym ekosystemem DiLink firmy BYD. Platforma Honor AI Connect ma umożliwić tworzenie inteligentnych doświadczeń dostosowanych do preferencji konkretnego użytkownika. Smartfon ma zatem stać się naturalnym przedłużeniem samochodu, firmy zapowiadają też proaktywne wsparcie AI w codziennych sytuacjach związanych z mobilnością.

Współpraca obu firm nie rozpoczęła się od wczoraj. Pierwsze kroki podjęto już w 2023 roku, kiedy to w smartfonach Honor pojawiły się samochodowe klucze NFC umożliwiające obsługę pojazdów BYD. W kolejnym roku partnerstwo rozszerzono o funkcję szybkiego ładowania w pojazdach. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w tym roku, kiedy marka DENZA jako pierwsza wdrożyła rozwiązanie HONOR Car Connect, a później technologię rozszerzono na inne marki z grupy BYD. Dalszy rozwój wspólnych rozwiązań z pewnością przyniesie znaczne korzyści zarówno dla obu firm, jak i dla klientów, korzystających z opracowanych tak rozwiązań.