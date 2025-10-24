Gemini najbardziej kłamie? Międzynarodowe badanie bierze pod lupę wiarygodność AI

Podsumowanie artykułu . . .

Międzynarodowe badanie jasno wskazuje — Gemini ma największy problem z wiarygodnością newsów

Badanie EBU i BBC miało na celu policzenie i skategoryzowanie błędów w podsumowaniach informacyjnych generowanych przez sztuczną inteligencję. To kluczowe, ponieważ już 15% osób poniżej 25. roku życia polega na AI w celu przyswajania wiadomości. Badacze wzięli na warsztat odpowiedzi na „podstawowe” pytania z darmowych wersji asystentów, analizując w sumie setki odpowiedzi.

Wyniki są alarmujące. W sumie aż 80% odpowiedzi AI zawierało jakieś problemy – od „niewielkich” po „znaczące”. Pokazuje to, jak daleko nam jeszcze do pełnej wiarygodności systemów AI w dostarczaniu newsów.

Główne kategorie problemów:

Dokładność i źródła — to największe pole minowe. Około 50-55% odpowiedzi miało problemy z faktyczną dokładnością treści i/lub weryfikacją, czy podane cytaty faktycznie odzwierciedlają cytowane źródło. Podobny odsetek dotyczył źródłowania – czy twierdzenia w odpowiedzi są w ogóle poparte przez podane przez AI źródło. Kontekst — aż około 45% odpowiedzi nie dostarczyło wystarczającego kontekstu, by czytelnik niezaznajomiony z tematem mógł w pełni zrozumieć odpowiedź. Redakcja i fakty kontra opinie — mniej powszechne, ale nadal obecne (ok. 25-30% odpowiedzi), były problemy z zacieraniem granicy między opinią a faktem oraz wprowadzaniem do odpowiedzi treści redakcyjnych lub stronniczych opinii, które były niezamierzone przez organizację informacyjną.

Gemini w czerwonej strefie

Choć żaden z ocenianych modeli nie wypadł rewelacyjnie (wszystkie oscylowały wokół 75-80% odpowiedzi z jakimiś problemami), jeden model wyraźnie odstaje w najgorszym możliwym wymiarze – znaczących błędów. Jak widać na wykresie porównującym asystentów, Copilot i ChatGPT mają problemy w około 80% odpowiedzi, przy czym błędy znaczące stanowią około 38% całości. Perplexity wypadło nieznacznie lepiej pod względem ogólnej liczby problemów (ok. 73%). Gemini ma problemy w ponad 90% odpowiedzi, a co gorsza, błędy znaczące (oznaczone ciemnym fioletem) sięgają niemal 80%! AI od Google’a zostało zidentyfikowane jako wyraźny outlier. Oznacza to, że nie tylko ma największą ogólną liczbę błędów, ale jego błędy są o wiele poważniejsze w skutkach niż u konkurencji.

Badacze wyliczają konkretne mankamenty modelu Google’a:

Brak wyraźnych linków do materiałów źródłowych.

Brak umiejętności odróżnienia wiarygodnych źródeł od treści satyrycznych lub fikcyjnych.

Nadmierne poleganie na jednym źródle, często Wikipedii.

Niezdolność do ustalenia odpowiedniego kontekstu.

Fałszowanie cytatów bezpośrednich – czyli ich „rzeźbienie”.

Co prawda, badanie to obejmowało dane z sześciomiesięcznego okresu, w którym Gemini zanotowało spore usprawnienia w zakresie dokładności. Jednak nawet po tych poprawkach, model wciąż generuje o wiele więcej znaczących problemów niż ChatGPT czy Perplexity.

W czasach, gdy coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, sięga po AI, aby podsumować wiadomości, ustalenia EBU i BBC powinny być traktowane jako czerwony alarm. Choć AI może być wygodne, należy przyjmować generowane przez nie podsumowania z ogromną rezerwą. Konieczność weryfikowania niemal każdej odpowiedzi czyni AI mniej efektywnym, niż byśmy chcieli. Szczególnie model Gemini musi popracować nad swoimi fundamentalnymi mechanizmami źródłowania i weryfikacji faktów, jeśli chce odzyskać zaufanie. To badanie to przypomnienie: nie ufaj w pełni chatbotom – szczególnie gdy chodzi o newsy.