Paint wkroczył w erę AI. Koniec zwykłego edytowania, czas na “Restyle”

Podsumowanie artykułu . . .

Restyle to główna gwiazda nowej aktualizacji Painta, a jego nazwa mówi wszystko: pozwala on zmienić styl istniejącego obrazu na płótnie

Wyobraź sobie, że masz zwykłe zdjęcie i chcesz, by wyglądało jak komiks, akwarela lub dzieło Pop Artu. Właśnie tym zajmie się Restyle.

Jak to działa?

Funkcję Restyle znajdziesz w menu Copilot na pasku narzędzi. Po otwarciu w panelu bocznym, użytkownik wybiera jeden z dostępnych, predefiniowanych stylów (np. Pop Art, akwarela, szkic ołówkiem). Kliknięcie przycisku „Generate” uruchamia silnik sztucznej inteligencji, który przetwarza Twój obraz i tworzy jego nową, stylizowaną wersję.

Po wygenerowaniu obrazu masz kilka opcji: możesz go dodać do bieżącego płótna (czyli zastąpić oryginał lub umieścić go obok), skopiować do schowka, albo zapisać jako osobny plik na później. Ta nowa opcja jest krokiem milowym w demokratyzacji narzędzi graficznych. Nie musisz być grafikiem ani znać skomplikowanych programów, by osiągnąć ciekawe efekty wizualne. Możesz po prostu pobawić się zdjęciem, by nadać mu charakter, o jakim wcześniej można było tylko marzyć bez posiadania drogiego oprogramowania.

Funkcja Restyle jest obecnie wdrażana dla uczestników programu Windows Insiders w kanałach Canary, Dev i Beta na Windowsie 11

Oznacza to, że jest to funkcja wczesnego dostępu i może minąć trochę czasu, zanim trafi do szerokiej publiczności. To kolejny przykład na to, że Microsoft poważnie traktuje integrację AI we wszystkich swoich aplikacjach. Niestety, nie należy spodziewać się tej funkcji na Windowsie 10. System ten jest obecnie w trybie wygaszania, a jedyne aktualizacje, jakie otrzymuje, to krytyczne poprawki bezpieczeństwa w ramach płatnego programu ESU. Jeśli chcesz korzystać z najnowszych funkcji AI, takich jak Restyle, musisz przesiąść się na „jedenastkę”.

Czytaj też: Chrome na cenzurowanym. Apple namawia użytkowników iPhone’ów do powrotu do Safari?

Warto również wspomnieć, że aby móc korzystać z tej nowości, konieczne jest zalogowanie się za pomocą konta Microsoft. Ponadto, gigant z Redmond potwierdził, że funkcja ta będzie dostępna na komputerach Copilot+ z procesorami Snapdragon, co podkreśla jej zależność od zaawansowanych możliwości obliczeniowych AI.

Czytaj też: Huawei prezentuje HarmonyOS 6. System nowej generacji wkracza z kolejnymi ulepszeniami i większą ilością AI

Wprowadzenie funkcji Restyle do Painta to sygnał, że Microsoft nie tylko chce ułatwić użytkownikom dostęp do AI, ale także tchnąć nowe życie w swoje najstarsze aplikacje. Możliwość transformacji obrazów na płótnie jednym kliknięciem, nadając im artystyczne style, jest fascynująca. Choć na razie jest to funkcja dla testerów na Windows 11 i wymaga logowania kontem Microsoft (a w niektórych przypadkach, może zależeć od nowej generacji sprzętu), to jest to przyszłość, w której narzędzia AI stają się integralną częścią kreatywnego procesu. To już nie jest ten sam Paint, w którym rysowaliśmy kwadraty i koła – to aplikacja, która zyskała sztuczną inteligencję. Czekamy, aż Restyle trafi do wszystkich użytkowników, bo to z pewnością uprzyjemni i ułatwi każdą cyfrową twórczość.

Czytaj też: YouTube wprowadza technologię wykrywania wizerunku, by walczyć z deepfake’ami

Warto również przypomnieć, że to nie jedyna nowość, jaka trafiła ostatnio do Painta. Microsoft wcześniej udostępnił już suwak przezroczystości (który jest ogromnym ułatwieniem!), a także możliwość zapisywania plików jako projektów, co sugeruje, że Paint coraz śmielej wychodzi poza rolę prostej aplikacji do malowania.