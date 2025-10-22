Huawei prezentuje HarmonyOS 6. System nowej generacji wkracza z kolejnymi ulepszeniami i większą ilością AI

Podsumowanie artykułu . . .

Sztuczna inteligencja w służbie estetyki i codzienności na HarmonyOS 6

Najbardziej widoczne zmiany w HarmonyOS 6 dotyczą interfejsu i głębokiej integracji AI. Huawei stawia na AIGC (Artificial Intelligence Generated Content), aby uczynić personalizację bardziej unikatową i responsywną.

Wizualny tuning i nowe animacje:

Ekran blokady AIGC — użytkownicy mogą teraz tworzyć unikalne, artystyczne projekty sygnatur. System analizuje charakterystykę pisma, łącząc tekst z grafiką, aby stworzyć wyjątkowe tła.

— użytkownicy mogą teraz tworzyć unikalne, artystyczne projekty sygnatur. System analizuje charakterystykę pisma, łącząc tekst z grafiką, aby stworzyć wyjątkowe tła. Inteligentna kompozycja tapet — nowa funkcja automatycznie dostosowuje głębię, układ i kolorystykę tapety w oparciu o przesłane przez użytkownika zdjęcia, zapewniając profesjonalnie wyglądający efekt.

— nowa funkcja automatycznie dostosowuje głębię, układ i kolorystykę tapety w oparciu o przesłane przez użytkownika zdjęcia, zapewniając profesjonalnie wyglądający efekt. Motywy nastrojowe — interfejs może reagować na Twój nastrój, dopasowując opisy i emoji, a przełączanie między motywami odbywa się za pomocą prostego gestu dotknięcia lub przytrzymania. Ciekawostka: motywy można udostępniać między urządzeniami, aby odkryć ich ukryte warianty.

— interfejs może reagować na Twój nastrój, dopasowując opisy i emoji, a przełączanie między motywami odbywa się za pomocą prostego gestu dotknięcia lub przytrzymania. Ciekawostka: motywy można udostępniać między urządzeniami, aby odkryć ich ukryte warianty. „Puszysta kulka” – to dynamiczny motyw, który integruje AIGC, odpowiada na nastrój i reaguje na komendy głosowe, dodając animacje za każdym razem, gdy ekran się podświetla.

Zmiany te mają sprawić, że interakcja z urządzeniem będzie płynna i spójna we wszystkich scenariuszach. Nowy system dynamicznego wykrywania światła dostosowuje animacje (np. podczas aktywacji asystenta głosowego czy interakcji z prywatnością), zapewniając bardziej naturalne wrażenia.

Wydajność i szybkość wielu urządzeń

Pod maską HarmonyOS 6 drzemie Ark Engine, który jest odpowiedzialny za kolosalne poprawy wydajności. To właśnie on zapewnia płynniejsze działanie i szybsze operacje na wszystkich urządzeniach ekosystemu Huawei.

Imponujące Wzrosty (według testów laboratoryjnych Huawei):

Szybszy start aplikacji — wzrost o 11%.

— wzrost o 11%. Szybsze renderowanie stron — wzrost o 21%.

— wzrost o 21%. Szybsze ładowanie treści — wzrost o 30%.

Co ważniejsze, poprawa wydajności w pracy na wielu urządzeniach wzrosła o 15% w porównaniu do HarmonyOS 5 i aż o 40% w stosunku do HarmonyOS 4. Dodatkowym bonusem jest wydłużony czas pracy na baterii o 35 do 51 minut. Huawei pochwaliło się również testami szybkości, w których duże pliki PDF otwierały się w HarmonyOS 6 w zaledwie 0,6 sekundy, podczas gdy w Windows 11 zajmowało to 55 sekund – choć to wynik wewnętrzny, robi wrażenie.

Czytaj też: Czy OnePlus 15 będzie tańszy od poprzednika? Pierwszy przeciek cenowy napawa optymizmem

Inteligentna integracja w pracy:

Błyskawiczne udostępnianie — nowa funkcja tap-to-share obsługuje ponad 60 aplikacji, umożliwiając natychmiastowe przesyłanie zdjęć, plików i linków między urządzeniami.

— nowa funkcja tap-to-share obsługuje ponad 60 aplikacji, umożliwiając natychmiastowe przesyłanie zdjęć, plików i linków między urządzeniami. Przeciągnij i upuść oparte na spojrzeniu — funkcja ta pozwala na przenoszenie elementów między urządzeniami tylko poprzez patrzenie na ekran docelowy i naciśnięcie klawisza Ctrl na PC, co ma zwiększyć produktywność o 27%.

— funkcja ta pozwala na przenoszenie elementów między urządzeniami tylko poprzez patrzenie na ekran docelowy i naciśnięcie klawisza Ctrl na PC, co ma zwiększyć produktywność o 27%. Współpraca z kamerami — systemowa koordynacja z gimbalami DJI Osmo umożliwia inteligentne śledzenie obiektów podczas nagrywania vlogów i rozmów wideo.

Xiaoyi – inteligentny asystent zdrowia i życia

Asystent Xiaoyi przeszedł gruntowny tuning. Może teraz wykonywać wieloetapowe zadania za pomocą jednej komendy i rozumie interakcje głosowe oparte na dialektach, co czyni komunikację bardziej naturalną. Kluczowe nowości w tym zakresie obejmują:

AI Health Assistant — dostępny przez Xiaoyi, oferuje głosowe konsultacje medyczne, pomaga w nawigacji szpitalnej, planowaniu wizyt i dostępie do kodów ubezpieczeniowych. Dzięki integracji z iFLYTEK, potrafi interpretować skomplikowane raporty medyczne i tłumaczyć je na zrozumiały język.

— dostępny przez Xiaoyi, oferuje głosowe konsultacje medyczne, pomaga w nawigacji szpitalnej, planowaniu wizyt i dostępie do kodów ubezpieczeniowych. Dzięki integracji z iFLYTEK, potrafi interpretować skomplikowane raporty medyczne i tłumaczyć je na zrozumiały język. Szybkie notatki i podsumowania — funkcja Memo Quick Capture zapisuje linki i generuje karty podsumowujące bez przełączania aplikacji. Recorder Transcription Summary rozróżnia mówców i tworzy zwięzłe streszczenia nagrań.

— funkcja Memo Quick Capture zapisuje linki i generuje karty podsumowujące bez przełączania aplikacji. Recorder Transcription Summary rozróżnia mówców i tworzy zwięzłe streszczenia nagrań. Narzędzia kreatywne — w aparacie pojawiły się funkcje takie jak Scene-aware Portrait Retouching (automatyczne dopasowanie oświetlenia i rozmycia) oraz AI One-Click Filming, która konwertuje statyczne zdjęcia w krótkie animowane klipy.

Nowa era prywatności — architektura StarShield

W dobie rosnących zagrożeń, Huawei zaprezentował nową architekturę bezpieczeństwa StarShield, która działa na poziomie systemowym – od jądra po ekosystem aplikacji. System wykrywa próby oszustw, takie jak zamiana twarzy za pomocą AI podczas połączeń wideo (AI Anti-Fraud Protection). Anti-Peek Protection automatycznie ukrywa poufne treści na ekranie, gdy system wykryje, że ktoś inny patrzy. Natomiast funkcje Encrypted Sharing i View-Once Mode pozwalają na jednokrotne wyświetlenie treści lub ograniczenie dostępu tylko do zatwierdzonych odbiorców, blokując nagrywanie i zrzuty ekranu. HarmonyOS 6 wprowadza także HarmonyOS Personal Intelligent Computing (HPIC), które rozszerza ochronę prywatności na procesy AI w chmurze, zapewniając, że dane użytkownika nie są przechowywane ani wykorzystywane w niewłaściwy sposób.

Czytaj też: One UI 8.5 wprowadzi urządzenia Galaxy w nową erę personalizacji i wydajności

HarmonyOS 6 to bez wątpienia najbardziej ambitna i zaawansowana wersja systemu od Huawei. Usunięcie „NEXT” z nazwy jest w pełni uzasadnione – system osiągnął dojrzałość, oferując nie tylko rekordowy wzrost wydajności, ale i głęboką, praktyczną integrację sztucznej inteligencji w każdej warstwie, od estetyki po bezpieczeństwo. Nowa architektura StarShield i zaawansowany asystent Xiaoyi zmieniają codzienne użytkowanie i podnoszą poprzeczkę dla konkurencji. Wprowadzenie publicznej bety 22 października 2025 r. (początkowo w Chinach, w tym na modelach Mate 70, Pura 80 i MatePad Pro 13.2) sygnalizuje, że przyszłość ekosystemu Huawei właśnie się zaczęła.