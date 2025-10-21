One UI 8.5 wprowadzi urządzenia Galaxy w nową erę personalizacji i wydajności

Podsumowanie artykułu . . .

Nadchodząca aktualizacja One UI 8.5 skupia się na usunięciu sztucznych barier i udostępnieniu użytkownikom pełnej kontroli nad interfejsem. Największe zmiany dotyczą elementów, z których korzystamy dosłownie setki razy dziennie

1. Pełna personalizacja Panelu Sterowania

To absolutny hit i główny powód do ekscytacji. Samsung wreszcie uwolnił Panel Szybkiego Dostępu (Quick Panel), dając użytkownikom bezprecedensową kontrolę nad jego układem. Koniec z narzuconym porządkiem – będziemy mogli przeciągać, upuszczać i dostosowywać każdy przełącznik, zmieniając jego rozmiar i położenie. Oprócz tego będzie można także dostosować rozszerzony panel szybkiego dostępu, aby najważniejsze opcje, jak np. Quick Share, były łatwiej dostępne jedną ręką. To duża wygrana dla każdego, kto ceni sobie spersonalizowany, czysty interfejs.

2. Wiele pulpitów w DeX – produktywność tabletów na telefonie

Dla osób, które wykorzystują Samsung DeX do pracy i produktywności, ta funkcja będzie zbawieniem. DeX, który zamienia telefon w środowisko pracy zbliżone do desktopu, wzbogaca się o funkcję, która była wcześniej ograniczona do tabletów Samsunga: możliwość dodawania wielu pulpitów. Jeśli potrzebujesz różnych środowisk pracy – na przykład jeden pulpit do komunikacji, a drugi do projektów – teraz możesz je stworzyć i z łatwością przełączać. To ogromne ułatwienie dla multitaskingu i zarządzania różnymi zadaniami z poziomu telefonu.

3. Redesign aplikacji pod kątem praktyczności i użyteczności jedną ręką

Smartfony stają się coraz większe i nie ma się co łudzić, modele powyżej 6,5” nie są wygodne do obsługi jedną ręką, dlatego Samsung konsekwentnie kontynuuje trend centralizowania i obniżania elementów sterujących w kluczowych aplikacjach systemowych. Celem jest ułatwienie obsługi telefonu jedną ręką, zwłaszcza na większych modelach, takich jak Galaxy S25 Ultra.

Redesign dotyczy m.in. aplikacji Telefon i Galeria. W aplikacji Telefon wszystkie klawisze, klawiatura i kontakty zostały przesunięte niżej, a Galeria również przeniosła swoje przełączniki na dół ekranu. Choć zmiany wizualne są subtelne, ich praktyczne zastosowanie jest natychmiast odczuwalne.

4. Ulepszenia Galaxy AI i nowe funkcje systemowe

Choć na wczesnym etapie testów nowych funkcji Galaxy AI nie ma jeszcze zbyt wiele, aktualizacja wprowadza już zauważalne ulepszenia w istniejących narzędziach. Nowa funkcja o nazwie Direct Voicemail (Bezpośrednia Poczta Głosowa) pozwala dzwoniącemu zostawić wiadomość głosową, gdy nie możemy odebrać połączenia, a także umożliwia automatyczne przekierowanie połączeń po określonym czasie dzwonienia.

Ponadto, zmienił się interfejs Generatywnej Edycji Zdjęć w Galaxy AI. Proces edycji jest teraz bardziej płynny, umożliwiając wielokrotne edytowanie bez zapisywania pośrednich kopii oraz dodając historię zmian.

5. Nowy, subtelny design i efekty wizualne

Na koniec, Samsung pracuje nad bardzo subtelnym, ale przyjemnym dla oka odświeżeniem wizualnym ikon. Nadają one efekt 3D i sprawiają wrażenie, jakby były „uniesione” nad tapetą. Zmiany widać także w animacjach, np. w Galerii, gdzie elementy wizualne pojawiają się i znikają z ładnym, gładkim efektem. Choć te detale mogą wydawać się drobne, pokazują, że Samsung stawia większy nacisk na estetykę i wrażenia wizualne, dotrzymując kroku konkurencji.

Na tym nie koniec

Oczywiście wspomniane zmiany to nie wszystko, bo Samsung także w obszarze optymalizacji One UI 8.5 nie będzie próżnował. Firma podobno skupia się na inteligentnym ograniczaniu użycia sieci, co może przełożyć się na dłuższy czas pracy na baterii. Ciekawym ułatwieniem ma być również uproszczenie procesu transferu kart eSIM z iPhone’a na telefony Galaxy. To wyraźny sygnał, że Samsung chce minimalizować bariery dla użytkowników rozważających przejście z ekosystemu Apple’a. W dobie rosnącej mobilności zawodowej takie rozwiązanie może rzeczywiście ułatwić życie wielu osobom.

Prace nad One UI 8.5 wydają się być zaawansowane, co sugeruje, że aktualizacja – przynajmniej w wersji beta – może pojawić się w stosunkowo niedługim czasie. Firma konsekwentnie inwestuje w rozwój swojego interfejsu, a nam pozostaje czekać na dostępność tych nowości. Stabilna wersja pojawi się razem z serią Galaxy S26, natomiast w nadchodzących miesiącach powinien ruszyć program testowy.