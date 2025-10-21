Stara gwardia wciąż na posterunku. Galaxy Watch 4 dostaje nową aktualizację, ale to jeszcze nie One UI 8

Podsumowanie artykułu . . .

Samsung Galaxy Watch 4 z łatką bezpieczeństwa

Najnowsza paczka oprogramowania trafia na warianty z samym Bluetooth (na razie w Korei Południowej, ale wkrótce powinna dotrzeć i do innych krajów) i skupia się wyłącznie na zwiększeniu bezpieczeństwa. Aktualizacja wprowadza sierpniową łatkę bezpieczeństwa z 2025 roku.

Mimo że nie jest to najnowszy patch (październikowy jest już wdrażany w smartfonach Galaxy), to i tak jest to ważny krok. Jak wiadomo, inteligentne zegarki to urządzenia, które przechowują wrażliwe dane (zdrowotne, lokalizacyjne, powiadomienia), dlatego utrzymanie ich zabezpieczeń na wysokim poziomie jest kluczowe.

Nowa aktualizacja oznaczona jest numerem firmware’u kończącym się na IYI1. Dokładne numery wersji dla poszczególnych wariantów wyglądają następująco:

Galaxy Watch 4 40mm (SM-R860): R860XXU1IYI1

Galaxy Watch 4 44mm (SM-R870): R870XXU1IYI1

Galaxy Watch 4 Classic 40mm (SM-R880): R880XXU1IYI1

Galaxy Watch 4 Classic 44mm (SM-R890): R890XXU1IYI1

Jeśli posiadasz model z serii Galaxy Watch 4, możesz ręcznie sprawdzić dostępność nowego oprogramowania za pomocą aplikacji Galaxy Wearable na swoim telefonie. Wystarczy, że przejdziesz do: Ustawienia zegarka > Aktualizacja oprogramowania zegarka > Pobierz i zainstaluj. Po pobraniu wystarczy kliknąć Zainstaluj teraz i poczekać, aż zegarek się zaktualizuje.

Co z długo wyczekiwanym One UI 8 Watch?

Wokół przyszłości serii Galaxy Watch 4 krążyło wiele niejasności. Czy pierwsza generacja zegarków z Wear OS otrzyma jeszcze kiedykolwiek dużą aktualizację systemu? Dobrą wiadomością jest to, że Samsung ostatecznie potwierdził, iż te modele doczekają się jeszcze Wear OD 6, czyli One UI 8 Watch. To oznacza, że użytkownicy zegarków z czwartej generacji będą mogli cieszyć się nowymi funkcjami i ulepszeniami interfejsu, które debiutują w najnowszych urządzeniach.

Jednak jest jedno “ale”: Choć potwierdzono sam fakt aktualizacji, Samsung nie podał żadnego konkretnego harmonogramu jej wydania. Oznacza to, że One UI 8 Watch może pojawić się dopiero za jakiś czas. Na razie musimy zadowolić się łatkami bezpieczeństwa. Warto jednak docenić to zobowiązanie, ponieważ wydłużenie wsparcia dla starszych urządzeń zawsze zasługuje na pochwałę. Pokazuje to, że inwestycja w zegarek z pierwszej generacji Wear OS od Samsunga wciąż się opłaca.

Tak czy inaczej, regularne aktualizacje bezpieczeństwa to nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim konieczność w przypadku urządzeń przechowujących wrażliwe dane o zdrowiu i aktywności fizycznej. Samsung pokazuje, że traktuje tę kwestię poważnie, nawet jeśli chodzi o sprzęt, który nie jest już w centrum uwagi. Z punktu widzenia konsumenta to ważna informacja – inwestycja w produkty tej marki oznacza wsparcie techniczne przez dłuższy czas. Choć aktualizacja nie wnosi spektakularnych nowości, stanowi istotny element utrzymania bezpieczeństwa danych użytkowników.

Dla osób, które wciąż używają Galaxy Watch 4, ta wiadomość powinna być pocieszająca. Ich urządzenia pozostaną zabezpieczone przed najnowszymi zagrożeniami, co w przypadku noszonej elektroniki ma szczególne znaczenie.