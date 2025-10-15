Nowa era smukłości. Motorola Moto X70 Air udowadnia, że smukłość nie musi iść w parze ze słabą baterią

Podsumowanie artykułu . . .

Smukły design Motoroli Moto X70 Air spotyka wydajność i odporność

Motorola Moto X70 Air to z pewnością telefon, który zrobi wrażenie, gdy weźmie się go do ręki. Grubość zaledwie 6 mm stawia go w czołówce najsmuklejszych urządzeń na rynku. Co jednak najważniejsze, ta reżimowa dieta nie objęła akumulatora. Podczas gdy konkurenci w segmencie ultracienkim, tacy jak Galaxy S25 Edge, oferują 3900 mAh, a iPhone Air zaledwie 3149 mAh, Moto X70 Air wcisnęła do swojej obudowy imponującą baterię o pojemności 4800 mAh.

Taki akumulator powinien zapewnić solidny czas pracy, a jeśli energii zabraknie, szybko ją uzupełnimy dzięki ładowaniu przewodowemu 68 W oraz (co rzadkie w tej klasie) ładowaniu bezprzewodowemu 15 W.

Specyfikacja i konstrukcyjna:

Wyświetlacz – 6,7-calowy, płaski panel OLED z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 1220p+.

Jasność — ekran osiąga szczytową jasność 4500 nitów – co sprawia, że jest świetnie widoczny nawet w pełnym słońcu.

Zabezpieczenia — Motorola postawiła na wzmocnioną, metalową ramkę, która ma lepiej znosić upadki. Telefon posiada również certyfikaty IP68 i IP69 – jest odporny nie tylko na zanurzenie, ale także na strumienie gorącej wody.

Wizualnie model wyróżnia się też współpracą z Pantone. Dostępne są ciekawe wersje kolorystyczne, takie jak Gadget Gray, Lily Pad i Bronze Green. Każdy wariant ma akcentujący kolor wokół modułów aparatu i przycisku zasilania, co dodaje mu nieco charakteru.

Pod maską Moto X70 Air znajdziemy mocny procesor Snapdragon 7 Gen 4. Jest to układ, który zapewnia wysoką wydajność, ale aby utrzymać jego temperaturę w tak smukłej obudowie, Motorola zastosowała komorę parową 3D – rozwiązanie często spotykane we flagowcach, a nie w średniakach. Za płynne działanie odpowiada 12 GB pamięci RAM LPDDR5X, a na dane przeznaczono 256 GB lub 512 GB szybkiej pamięci UFS 3.1. Niestety, w pogoni za smukłością, zrezygnowano ze slotu na karty microSD i popularnego gniazda słuchawkowego 3,5 mm.

Po stronie aparatów znajdziemy główny obiektyw 50 Mpix z sensorem Samsunga, moduł ultraszerokokąty 50 Mpix z kątem widzenia 120 stopni oraz 50-megapikselowa kamerka do selfie.

Motorola Moto X70 Air, choć na razie widoczna jest tylko na chińskiej stronie Lenovo i czeka na ogłoszenie ceny, wydaje się być wyjątkowo mocną propozycją. Wszystko też wskazuje na to, że globalny debiut jest blisko, bo 5 listopada – telefon ten prawdopodobnie trafi na światowy rynek pod nazwą Motorola Edge 70. Jeśli cena będzie równie atrakcyjna, jak jego specyfikacja, może to być nowy ulubieniec w kategorii „wygląda świetnie i działa cały dzień”.