Samsung zaopiekuje się Twoją baterią. One UI 8.5 wprowadzi jeszcze jedną świetną funkcję

One UI 8.5 ma nowy sposób na oszczędzanie baterii w smartfonach

Oszczędzanie baterii to nieustanna walka. Wiele aplikacji ciągle działa w tle, odświeżając dane, synchronizując informacje i tym samym drenując cenne miliamperogodziny. Najwięcej energii, obok ekranu, zużywa zazwyczaj moduł sieciowy – ciągłe utrzymywanie szybkiego połączenia 5G czy Wi-Fi jest kosztowne energetycznie.

Nowa funkcja Network Battery Saver, której istnienie ujawniła analiza kodu z kompilacji One UI 8.5, ma rozwiązać ten problem w bardzo sprytny, kontekstowy sposób. Jak sugerują znalezione ciągi kodu, jej działanie będzie polegać na ograniczaniu wydajności sieciowej smartfona w momentach, gdy jest to najmniej potrzebne. Najbardziej oczywistym przykładem jest noc, kiedy telefon leży bezczynnie, a większość danych i tak mogłaby poczekać do rana.

Jak to ma działać?

Zamiast brutalnie wyłączać dostęp do sieci (jak robi to tryb samolotowy) lub drastycznie ograniczać synchronizację (jak w standardowym trybie oszczędzania energii), nowa funkcja będzie inteligentnie dławić transfer. Telefon będzie świadomie zmniejszał priorytet i szybkość połączenia dla procesów w tle, które mogą poczekać, zapewniając minimalną aktywność sieciową niezbędną do utrzymania połączeń alarmowych czy najważniejszych powiadomień (np. z budzika, jeśli jest zsynchronizowany z chmurą).

Tym, co ma odróżniać to rozwiązanie od standardowych trybów oszczędzania, jest Personal Data Intelligence. Nie jest to zupełna nowość, ale jej zastosowanie jest bardzo ciekawe. Jest to bowiem zaawansowane narzędzie oparte na AI, które analizuje nasze nawyki i uczy się naszej aktywności na urządzeniu – kiedy chodzimy spać, kiedy się budzimy, których aplikacji regularnie używamy, a których wcale nie ruszamy. Na tej podstawie buduje wewnętrzny schemat wiedzy o naszych nawykach, a potem wykorzystuje tę wiedzę, aby ulepszać inne funkcje, takie jak Now Brief czy automatyczne skróty w aplikacjach. Co najważniejsze, cały ten proces analizy danych odbywa się bezpiecznie na naszym urządzeniu, bez wysyłania wrażliwych informacji do chmury.

W kontekście Network Battery Saver, AI będzie mogła precyzyjnie określić, kiedy “telefon jest nieużywany”. Jeśli system wie, że zazwyczaj idziesz spać o północy i budzisz się o siódmej, w tych godzinach włączy Network Battery Saver, ograniczając wydajność sieci, by zmaksymalizować oszczędność baterii, jednocześnie nie przeszkadzając w ciągu dnia. To rozwiązanie jest dużo bardziej dyskretne i inteligentne niż manualne włączanie oszczędzania energii.

Więcej baterii, mniej rozpraszania

Network Battery Saver w One UI 8.5 to cichy, ale znaczący krok w kierunku lepszego zarządzania energią przez smartfony Galaxy. Zamiast zmuszać użytkownika do manualnej interwencji lub polegania na agresywnych trybach oszczędzania, Samsung wykorzystuje Personal Data Intelligence do przewidzenia momentów, w których dławienie sieci nie wpłynie negatywnie na doświadczenia.

To jest prawdziwy inteligentny mechanizm w smartfonach – nie chodzi tylko o to, by działać szybciej, ale też o to, by działać efektywniej. Jeśli przecieki się potwierdzą, użytkownicy Galaxy zyskają możliwość cieszenia się dłuższą pracą na baterii bez konieczności rezygnowania z powiadomień. Pozostaje czekać na oficjalną zapowiedź One UI 8.5, ale już teraz widać, że szykuje się kolejna duża i pożyteczna aktualizacja.