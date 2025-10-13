Galaxy Watch 7 z nowym systemem. One UI 8 Watch dociera do pierwszych użytkowników

Podsumowanie artykułu . . .

One UI 8 Watch — koniec bety i powiew nowości

Choć to Galaxy Watch 8 jako pierwszy spróbował nowego Wear OS 6, Samsung nie zapomina o właścicielach starszych modeli. Aktualizacja One UI 8 Watch jest obecnie wdrażana dla Galaxy Watch 7, który pomyślnie ukończył fazę testów beta trwającą ponad trzy miesiące. W tej chwili udostępnianie nowej wersji rozpoczęło się w Korei i jest początkowo ograniczone do osób, które brały udział w beta-testach, ale spodziewamy się, że w najbliższych dniach i tygodniach trafi do użytkowników na całym świecie.

Warto zauważyć, że Samsung postawił na bardzo szybkie uaktualnianie: ubiegłoroczny model Galaxy Watch Ultra otrzymał nowy interfejs już w lipcu. Trwają również testy beta One UI 8 Watch dla serii Galaxy Watch 6 i Watch 6 Classic. Samsung potwierdził też, że Watch 5 i Watch 4 również dostaną nową wersję One UI 8, choć w ich przypadku spodziewajmy się pewnych opóźnień ze względu na starszy sprzęt. To jest dobra wiadomość dla użytkowników poprzednich generacji zegarków, ponieważ gigant z Korei wciąż zapewnia im wsparcie.

Nowa aktualizacja to nowe funkcje AI i lepszy interfejs

Podczas gdy One UI 8 dla smartfonów i tabletów koncentruje się głównie na optymalizacji i drobnych usprawnieniach wizualnych, to w przypadku zegarków One UI 8 Watch przynosi prawdziwą rewolucję. Aktualizacja systemowa podnosi bazowy system do Wear OS 6, ale nakładka Samsunga dodaje tu szereg własnych, kluczowych usprawnień:

Now Bar — najważniejsza zmiana w interfejsie. Nowy pasek nawigacyjny Now Bar pojawia się na nadgarstku i ma za zadanie ułatwić zarządzanie aktywnymi aplikacjami i szybkimi zadaniami. To znacząco zwiększa użyteczność małego ekranu i pozwala użytkownikowi na bardziej płynne przełączanie się między zadaniami. Ulepszone kafelki — Samsung ponownie przeprojektował swoje kafelki, oddalając je od domyślnych ustawień Wear OS. Kafelki są teraz bardziej funkcjonalne, estetyczne i dostosowane do zbieranych danych. AI w treningu — nowy system wprowadza ulepszone algorytmy śledzenia kondycji, które są zasilane sztuczną inteligencją. To ma zaowocować bardziej spersonalizowanym coachingiem i dokładniejszymi pomiarami. Zegarek ma lepiej rozumieć Twoje wzorce treningowe i dawać bardziej trafne rady dotyczące poprawy wyników i regeneracji.

Wear OS 6 sam w sobie przynosi już standardowe ulepszenia, takie jak poprawa zarządzania baterią i optymalizacje wydajności. W połączeniu z nakładką Samsunga, Galaxy Watch 7 staje się nie tylko płynniejszy, ale i inteligentniejszy, co jest kluczowe w świecie urządzeń do noszenia.

Wprowadzenie stabilnego Wear OS 6/One UI 8 Watch na Galaxy Watch 7 to doskonała wiadomość dla posiadaczy tego modelu. Trzymiesięczne testy beta sugerują, że Samsung podszedł do aktualizacji poważnie, chcąc uniknąć wpadki i dostarczyć stabilny produkt.