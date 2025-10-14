Samsung przyspiesza. Stabilny One UI 8 trafia do siedmiu kolejnych smartfonów

Podsumowanie artykułu . . .

Nowa fala aktualizacji One UI 8 – od XCovera po serię A i M

Samsung rozpoczął wdrażanie stabilnej wersji One UI 8 dla Galaxy XCover7 w zeszłym tygodniu. Teraz rollout rozszerzył się o kolejne modele, co potwierdza zaangażowanie firmy w szybkie dostarczanie najnowszych wersji systemu. Co ciekawe, aktualizacja dotarła już do bardzo zróżnicowanych urządzeń, co czyni ten proces szczególnie istotnym.

Oto lista szczęśliwców, którzy właśnie otrzymują One UI 8:

Galaxy XCover7 Pro

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy M34

Galaxy M35

Galaxy Wide 7 (znany globalnie jako Galaxy M15)

Galaxy Quantum 3 (znany globalnie jako Galaxy M53)

Zwróćmy uwagę, że choć nazwy niektórych modeli, jak Galaxy Wide 7 czy Galaxy Quantum 3, brzmią egzotycznie (są to urządzenia przeznaczone głównie na rynek koreański), w większości przypadków odpowiadają one popularnym modelom dostępnym globalnie, takim jak Galaxy M15 i Galaxy M53. To oznacza, że użytkownicy tych smartfonów na innych rynkach również mogą zacząć wyczekiwać notyfikacji.

W Korei Południowej aktualizację otrzymują już m.in.: Galaxy XCover7 Pro (wersja oprogramowania BYI6), Galaxy A33 (GYI3) oraz Galaxy A53 (GYI2). W Indiach, czyli na jednym z kluczowych rynków dla serii M, update trafia na Galaxy M34 i Galaxy M35 (wersje M346BXXU8EYI8 i M356BXXU5CY18).

Choć w pierwszej fazie aktualizacja często jest ograniczona do rynku koreańskiego lub indyjskiego, Samsung zazwyczaj szybko rozszerza jej dostępność na Europę i inne regiony.

Co czeka użytkowników w tej wersji oprogramowania?

Aktualizacja do One UI 8 to nie tylko estetyczne zmiany, ale przede wszystkim głębokie optymalizacje systemu, które sprawiają, że nawet starsze telefony, jak Galaxy A33, działają płynniej. One UI 8 przynosi ulepszenia w kilku kluczowych obszarach:

Nowa płynność i animacje — Samsung w każdej kolejnej generacji poprawia wrażenia wizualne. Możemy spodziewać się bardziej spójnych i szybszych animacji, które sprawią, że cała interakcja z systemem będzie przyjemniejsza. Inteligentne funkcje Androida 16 – jako że aktualizacja bazuje na najnowszym Androidzie, użytkownicy otrzymają dostęp do wszystkich nowych funkcji systemu Google, w tym ulepszeń w zakresie zarządzania prywatnością, wydajnością baterii i dostępu do multimediów. Ulepszenia specyficzne dla Samsunga — nowe opcje personalizacji, ulepszone widżety, a często także nowe funkcje wbudowane w aplikacje systemowe, takie jak Aparat czy Galeria. Większa stabilność — po długim okresie beta testów, stabilna wersja oznacza większą niezawodność, mniej błędów i lepsze zarządzanie zasobami urządzenia.

Szczególnie zadowoleni mogą być właściciele Galaxy XCover7 Pro, których wytrzymałe smartfony pracują często w trudnych warunkach – szybszy i bardziej stabilny system to dla nich priorytet. Podobnie seria M, popularna ze względu na duże baterie, zyska na optymalizacji energetycznej Androida 16.

Jeśli nie otrzymałeś jeszcze powiadomienia, możesz przyspieszyć proces ręcznie. Wystarczy, że udasz się do: Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania i klikniesz Pobierz i zainstaluj. Trzymajmy kciuki, aby w Europie wdrażanie przebiegło równie sprawnie jak w Azji.