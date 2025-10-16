Straciłeś hasło do konta Google? Przyjaciel może Ci pomóc je odzyskać

Podsumowanie artykułu . . .

Jak działa ta cyfrowa sieć ratunkowa od Google?

Funkcja “Kontakty do odzyskiwania” to inteligentne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwala upoważnić zaufane osoby do asystowania w procesie odzyskiwania konta. To kolejny poziom zabezpieczeń, który ma działać obok tradycyjnego e-maila zapasowego. Trzeba jednak pamiętać, że funkcja nie działa sama, jest tu kilka kroków, a także zasad:

Aby dodać zaufane osoby, musisz być zalogowany na swoim koncie. Wystarczy przejść do “Moje Konto” > “Bezpieczeństwo”, a tam, pod sekcją “Jak zalogować się w Google”, znajdziesz opcję “Kontakty do odzyskiwania”. Pamiętaj, że nie można dodać kontaktu, gdy konto jest już zablokowane. Możesz mieć maksymalnie 10 kontaktów do odzyskiwania. Każda zaproszona osoba ma siedem dni na zaakceptowanie Twojej prośby. Google rekomenduje wybór kogoś, kto jest dostępny i może odpowiedzieć na prośbę o pomoc w ciągu 15 minut! Jeśli utkniesz w procesie logowania, system automatycznie przeniesie Cię na stronę odzyskiwania konta. Tam wybierasz kontakt ratunkowy, a Google wygeneruje dla Ciebie specjalny kod. Twoim zadaniem jest jak najszybciej przekazać ten kod wybranej osobie (np. przez telefon lub inny komunikator). Osoba z listy Kontakty do odzyskiwania otrzyma od Google wiadomość (e-mail lub powiadomienie) z prośbą o pomoc. Po akceptacji, ta osoba otrzyma drugi kod, który musi Ci natychmiast przekazać, abyś mógł go wpisać na swoim ekranie odzyskiwania konta.

Co najważniejsze, nasz kontakt do odzyskiwania nigdy nie ma dostępu do naszego konta ani żadnych osobistych informacji. Jest to po prostu zaufany pośrednik w przekazywaniu jednorazowych kodów weryfikacyjnych, co jest znacznie bezpieczniejsze niż wysyłanie haseł na niesprawdzone adresy. Warto też wspomnieć, że możemy użyć raz zatwierdzonego kontaktu do odzyskiwania konta tylko przez siedem dni od momentu akceptacji zaproszenia. Po upływie tego tygodnia, będzie trzeba ponowić prośbę lub wybrać inną osobę. Oprócz tego z funkcji nie mogą korzystać użytkownicy Google Workspace (chociaż mogą oni działać jako kontakt do odzyskiwania dla innych) oraz osoby zapisane do Programu Zaawansowanej Ochrony.

Trzeba przyznać, że wprowadzenie Kontaktów do odzyskiwania to bardzo praktyczna i inteligentna nowość. Google z powodzeniem wykorzystuje naturalną sieć zaufania – rodzinę i przyjaciół – do wzmacniania naszego bezpieczeństwa cyfrowego. Dzięki temu, nawet jeśli zapomnimy hasła w najgorszym możliwym momencie, masz w zanadrzu nie tylko zapasowy e-mail, ale też błyskawiczną i bezpieczną ścieżkę awaryjną za pośrednictwem kogoś, komu ufasz.

Pamiętaj, aby nie czekać na katastrofę – dodaj zaufane kontakty już teraz, bo to jeden z najlepszych sposobów, by zabezpieczyć się przed przypadkowym zablokowaniem dostępu do swojego cyfrowego życia.