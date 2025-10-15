ColorOS 16 zrewolucjonizuje płynność i AI. Oppo chce konkurować z największymi graczami na rynku

Podsumowanie artykułu . . .

Jedwabista płynność — Trinity i Luminous Rendering Engine

Najważniejszą obietnicą ColorOS 16 jest nieustająca płynność. Oppo wprowadza dwie kluczowe technologie, które mają sprawić, że interakcje z telefonem będą niemal natychmiastowe, co firma określa mianem Seamless Animation.

Luminous Rendering Engine — ten silnik bierze na siebie kontrolę nad wszystkimi wizualnymi komponentami systemu. Ma on za zadanie zapewnić idealnie gładkie przejścia i animacje w każdym zakątku interfejsu, eliminując szarpnięcia, nawet gdy na ekranie dzieje się dużo. Animacje mają teraz zaczynać się od punktu dotknięcia i równie płynnie zanikać, co ma sprawiać wrażenie szybszego i bardziej intuicyjnego interfejsu. Trinity Engine — ten silnik to mózg operacji. Działa na poziomie chipa, optymalizując zasoby systemowe. Zajmuje się inteligentną alokacją zasobów, priorytetowo traktując szybkość podczas wielozadaniowości i jednocześnie poprawiając efektywność energetyczną. Jest to kluczowe zwłaszcza w scenariuszach dużego obciążenia, takich jak intensywne granie.

Efekty tej inżynierii mają być mierzalne i robią wrażenie. Oppo deklaruje, że uruchamianie aplikacji jest 28% szybsze, czasy ładowania zostały skrócone o 21%, a obciążenie procesora podczas regularnego użytkowania spadło aż o 14%. Co więcej, producent pomyślało tu o wszystkich – dla tańszych urządzeń przeznaczona została specjalna optymalizacja “Project Breeze”, która ma zapewnić stabilnie płynne i responsywne działanie nawet na skromniejszym sprzęcie.

Estetyka i inteligentne narzędzia edycji

Oprócz zmian wydajnościowych, ColorOS 16 oferuje odświeżony design. Estetyka systemu ma być inspirowana naturą, a konkretnie grą światła i cienia, co ma stworzyć czystszy i bardziej intuicyjny interfejs.

Nowości w UI:

Flux Home Screen — to nowa, fajna opcja dla wszystkich, którzy lubią porządek. Można teraz szybko zmieniać rozmiar folderów i ikon w różne kształty (szerokie, wysokie, duże) za pomocą długiego naciśnięcia. Układ ekranu głównego ma się dynamicznie dostosowywać do tych zmian, wspierany płynnymi animacjami Luminous Rendering Engine.

Motion AOD i tapety — ekran blokady pozwala teraz ustawić zdjęcia ruchome lub krótkie klipy wideo jako tapety. Pojawiła się również opcja pełnoekranowego Always On Display (AOD), która płynnie przechodzi w pełny ekran blokady.

— ekran blokady pozwala teraz ustawić zdjęcia ruchome lub krótkie klipy wideo jako tapety. Pojawiła się również opcja pełnoekranowego Always On Display (AOD), która płynnie przechodzi w pełny ekran blokady. Live Alerts — nowa funkcja wyświetla informacje i status systemu wokół wycięcia na przednią kamerę, a teraz obsługuje więcej aplikacji.

Potęga AI

Pakiet sztucznej inteligencji Oppo AI Suite został mocno rozbudowany o narzędzia kreatywne:

AI Portrait Glow — ulepsza portrety robione w słabym oświetleniu poprzez optymalizację tonacji skóry i balansu światła – wystarczy jedno dotknięcie.

— ulepsza portrety robione w słabym oświetleniu poprzez optymalizację tonacji skóry i balansu światła – wystarczy jedno dotknięcie. AI Eraser, AI Unblur, AI Reflection Remover — to znane już narzędzia do usuwania niechcianych elementów, rozmyć czy refleksów ze zdjęć, które zostały teraz zaktualizowane.

— to znane już narzędzia do usuwania niechcianych elementów, rozmyć czy refleksów ze zdjęć, które zostały teraz zaktualizowane. Master Cut — ulepszony wbudowany edytor wideo oferuje teraz zaawansowane opcje przycinania, kontroli prędkości, integracji muzyki, dodawania tekstu oraz ręcznej regulacji kontrastu i jasności.

Spójność Ekosystemu: O+ Connect

Wielkim krokiem naprzód jest także ujednolicenie łączności między urządzeniami. Ulepszony pakiet O+ Connect rozszerza możliwości zarządzania ekosystemem na komputery Mac i Windows.

Użytkownicy mogą teraz zarządzać plikami telefonu bezpośrednio z komputera i zdalnie kontrolować komputer ze smartfona. Natomiast Screen Mirroring (dublowanie ekranu) pozwala na jednoczesne rzutowanie i sterowanie nawet pięcioma aplikacjami z telefonu na ekranie komputera za pomocą myszy i klawiatury – idealne podczas prezentacji czy spotkań.

ColorOS 16 od Oppo to nie jest zwykła kosmetyczna aktualizacja

Dzięki nowym silnikom Trinity i Luminous Rendering Engine, firma stawia na wydajność i płynność, dostarczając obietnicę niemal natychmiastowych interakcji. W połączeniu z odświeżoną, inspirowaną naturą estetyką oraz potężnym zestawem narzędzi AI, system ten wygląda na naprawdę solidny krok naprzód. Rozszerzenie funkcji O+ Connect na Mac i Windows sprawia, że ekosystem Oppo staje się coraz bardziej spójny i konkurencyjny. Czekamy na globalną premierę serii Find X9, która pokaże pełny potencjał ColorOS 16, a użytkownicy starszych modeli mają na co czekać!