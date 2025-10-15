Google wrzuca piąty bieg. Gemini przejmuje Gmaila, Chrome i Mapy

Podsumowanie artykułu . . .

Jedną z najbardziej frustrujących czynności w pracy jest ustalanie terminu spotkania. Niekończąca się wymiana maili, sprawdzanie dostępności i synchronizacja kalendarzy to koszmar każdego pracownika. Google postanowiło to zmienić, wprowadzając funkcję “Pomóż mi zaplanować” (Help me schedule) do Gmaila, która jest wspierana przez Gemini.

Jak to w ogóle działa? Gmail, dzięki Gemini, automatycznie wykryje, że w konwersacji (obecnie tylko między dwiema osobami) mowa jest o planowaniu spotkania. Wtedy na pasku narzędzi pojawi się przycisk “Pomóż mi zaplanować”. Po jego kliknięciu, Gemini natychmiast zasugeruje idealne, wolne terminy, bazując na analizie naszego Kalendarza Google oraz kontekstu maila (np. jeśli klient prosi o 30-minutowe spotkanie w przyszłym tygodniu, AI poda pasujące półgodzinne sloty). Oczywiście możemy edytować proponowane terminy, a po ich wstawieniu do wiadomości i wysłaniu, wybrany przez odbiorcę czas automatycznie założy zaproszenie w Kalendarzach obu stron.

Jest to potężne narzędzie, choć na razie dostępne tylko dla wybranych użytkowników pakietów Google Workspace (Business Standard, Enterprise) oraz subskrybentów AI Pro/Ultra i Gemini Business/Enterprise. Wdrażanie dla domen Rapid Release ruszyło 13 października 2025 roku, a dla Scheduled Release ma nastąpić około 28 października 2025 roku.

Podsumowania stron w Chrome

Kolejna rewolucyjna zmiana dotyczy Chrome’a na Androida. Ile razy zdarzyło Ci się otworzyć długi artykuł, wiedząc, że nie masz czasu go przeczytać? Teraz Gemini przychodzi z pomocą, wprowadzając skrót „Streść stronę” (Summarize page). Ta funkcja, która została zapowiedziana już wcześniej, jest teraz szeroko wdrażana i pojawia się w nakładce Gemini w Chrome. Po jej aktywacji, AI błyskawicznie generuje podsumowanie strony.

Co ciekawe podsumowanie pojawia się w pływającym oknie, z możliwością zadawania dodatkowych pytań. Skrót ten pojawia się nie tylko w głównej przeglądarce, ale także w Chrome Custom Tabs, czyli między innymi w artykułach w sekcji Discover, w wynikach wyszukiwania i w aplikacji Wiadomości Google. Warto też dodać, że, do podsumowywania stron AI wykorzystuje model 2.5 Flash, nawet jeśli w aplikacji Gemini mamy ustawiony mocniejszy model 2.5 Pro.

Choć Gemini od dawna potrafiło podsumowywać strony (wymagało to jednak ręcznego wklejania linku), nowa, natywna integracja z Chrome na Androida sprawia, że jest to błyskawiczny proces dostępny za pomocą jednego dotknięcia.

Jeszcze więcej AI w Mapach

Choć to jeszcze nieoficjalne, zespół Android Authority odkrył w wersji beta Map Google (beta 25.41.03.815390258) ślady głębokiej integracji z Gemini. Po dotknięciu ikony mikrofonu w prawym górnym rogu, użytkownicy mogą zadawać pytania i wydawać polecenia głosowe. Podczas korzystania z nawigacji, dzięki sztucznej inteligencji, można było zmienić trasę (np. prosząc o unikanie autostrad czy płatnych odcinków) lub zadać pytanie niezwiązane bezpośrednio z jazdą (np. o prognozę pogody). Ta konwersacyjna integracja może uczynić nawigację znacznie bezpieczniejszą i mniej rozpraszającą.

Google wyraźnie dąży do tego, by Gemini było niewidzialnym, ale wszechobecnym asystentem, wbudowanym bezpośrednio w nasze codzienne narzędzia. Niezależnie od tego, czy planujemy spotkanie, czy próbujemy przebrnąć przez gąszcz informacji, AI ma nas wesprzeć.