YouTube właśnie zmienia się nie do poznania. Nadchodzi wielka metamorfoza

YouTube zmienia swoje oblicze. Nowy odtwarzacz wideo i komentarze w wątkach

Głównym bohaterem tej aktualizacji jest sam odtwarzacz wideo. Google postawiło sobie za cel, aby był on „czystszy i bardziej immersyjny”, co oznacza, że elementy interfejsu mają przesłaniać mniej samej treści.

Co się zmienia w odtwarzaczu i nawigacji?

Odświeżone ikony i kontrolki — wszystkie ikony i opcje sterowania zostały zaprojektowane na nowo. Mają być bardziej czytelne i nowoczesne, a jednocześnie wizualnie mniej inwazyjne. Chodzi o to, by użytkownik miał pełną kontrolę, ale by kontrolki nie dominowały nad wideo. Ulepszone przewijanie — funkcja podwójnego stuknięcia, która pozwala szybko przeskoczyć wideo w przód lub w tył, została ulepszona. Google twierdzi, że będzie teraz „mniej inwazyjna” i bardziej nowoczesna, co przełoży się na płynniejsze doświadczenie podczas szybkiego nawigowania po dłuższych filmach. Płynniejsze przełączanie na urządzeniach mobilnych — korzystanie z aplikacji mobilnej ma stać się bardziej bezproblemowe. Zaktualizowany design ma sprawić, że przeskakiwanie między różnymi zakładkami (np. Strona główna, Subskrypcje, Ty) będzie płynniejsze i bardziej intuicyjne.

Te zmiany zaczęły być wdrażane dla użytkowników już od 13 października i mają wprowadzić bardziej spójny i odświeżony wygląd na wszystkich urządzeniach, niezależnie od tego, czy oglądasz na małym smartfonie, czy na dużym telewizorze.

Lepsze komentarze i animowane lajki

Wprowadzane zmiany nie dotyczą jedynie wyglądu. Firma poprawia także interakcje i sposoby, w jakie użytkownicy zarządzają treścią.

Komentarze w wątkach — to nowość, która może mocno ułatwić życie wszystkim, którzy próbują nadążyć za żywymi dyskusjami. Komentarze będą teraz strukturyzowane w formie wątków, co ułatwi śledzenie rozmów. Jest to system znany i ceniony z innych platform, takich jak X czy Reddit, gdzie struktura dyskusji jest kluczem do utrzymania porządku. Uproszczone zapisywanie wideo — zmieniony design ma sprawić, że proces dodawania filmu do listy „Do obejrzenia” lub do ulubionej playlisty będzie znacznie płynniejszy i szybszy. Zamiast skomplikowanych menu, ma to być bardziej intuicyjny i wizualny proces. Animacje przycisku „Lubię to” – aby uczynić interakcje bardziej ekspresyjnymi, Google wprowadza niestandardowe animacje przycisku polubienia dla wybranych typów wideo. Na przykład, kliknięcie „Lubię to” pod teledyskiem może wywołać animację z nutkami muzycznymi. To mały detal, ale dodaje odrobinę zabawy do codziennej interakcji.

Ta fala zmian przychodzi w ciekawym momencie, dając użytkownikom pozytywne doświadczenia po kilku kontrowersjach – takich jak krytykowany eksperyment giganta z edycją wideo przez AI, który spotkał się z brakiem zgody. Jednocześnie te zmiany są spójne z ulepszeniami w innych aplikacjach Google, jak na przykład nowy, ułatwiający wyszukiwanie design w YouTube Music.

Choć na razie nie wiadomo, ile dokładnie czasu zajmie pełne wdrożenie tych nowości u wszystkich użytkowników na świecie, kierunek zmian jest jasny: YouTube chce być bardziej płynny, czysty i intuicyjny. Wartością dodaną jest strukturyzacja rozmów, co może podnieść jakość dyskusji pod filmami.