powrót

Telewizory Samsunga zyskują „mózg” z aplikacją Perplexity AI

Joanna Marteklas
22.10.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Jeszcze kilka lat temu telewizory były jedynie sprzętami do biernego oglądania, dziś stają się centrum domowej rozrywki i informacji. Samsung, który od lat przoduje w segmencie Smart TV, właśnie podjął intrygujący krok, który ma szansę kompletnie zmienić naszą interakcję z telewizorem. W partnerstwie z Perplexity koreański gigant wprowadza na swoje urządzenia pierwszą w historii aplikację Perplexity TV. Oznacza to, że nasz duży ekran zyskuje teraz potężny silnik odpowiadający na pytania, który wykracza daleko poza proste wyszukiwanie tytułów filmów. To może być dopiero początek prawdziwie głębokiej integracji AI z naszym salonem.
...

Perplexity i Samsung – początek nowej, owocnej współpracy

Chociaż Samsung kojarzy nam się przede wszystkim z głęboką współpracą z Google, to południowokoreański gigant nie zamierza się ograniczać. Już od jakiegoś czasu widzimy, jak zacieśnia swoje związki z Perplexity, a aplikacja na telewizory jest tego najnowszym przejawem. To również sprawia, że plotki o kluczowej roli Perplexity AI na serii Galaxy S26 stają się coraz bardziej ekscytujące i wiarygodne.

Wracając jednak do naszych salonów. Nowa aplikacja ma za zadanie wzbogacić doświadczenie Vision AI od Samsunga. Perplexity wyróżnia się na tle konkurencji tym, że jest to silnik odpowiedzi, a nie tylko chatbot. Jego siła tkwi w zdolności do przeprowadzania głębokiego researchu i generowania rzetelnych odpowiedzi, podając przy tym źródła informacji.

Czytaj też: Google wrzuca piąty bieg. Gemini przejmuje Gmaila, Chrome i Mapy

Jak to będzie wyglądać na dużym ekranie? Gdy zadamy pytanie, Perplexity TV wygeneruje odpowiedzi w postaci czytelnych, szybkich do przyswojenia kart zaprojektowanych specjalnie z myślą o telewizorach Samsunga. Użytkownicy mają do wyboru dwie metody wprowadzania zapytań:

  1. Głosowo (komendy) – najbardziej intuicyjna i wygodna opcja w salonie.
  2. Tekstowo — za pomocą klawiatury ekranowej.

Możemy pytać o wszystko – od pomysłów na dekoracje z okazji Halloween, przez najnowsze dzieła ulubionego reżysera, po szczegółowe informacje na temat historii kosmicznej. Perplexity dostarczy odpowiedzi, a co najważniejsze – zasugeruje dodatkowe pytania, które pomogą nam pogłębić temat. To sprawia, że oglądanie filmu o Egipcie może szybko przerodzić się w interaktywną lekcję historii, bez sięgania po telefon.

Czytaj też: YouTube wprowadza technologię wykrywania wizerunku, by walczyć z deepfake’ami

Aplikacja Perplexity TV jest już dostępna dla wszystkich modeli telewizorów Samsunga z 2025 roku. To świetna wiadomość dla osób, które planują zakup nowego sprzętu. Samsung nie zapomina jednak o swoich dotychczasowych klientach. W najbliższych miesiącach planowana jest aktualizacja oprogramowania, która udostępni aplikację Perplexity TV również dla telewizorów z roczników 2023 i 2024.

W ramach promocji, Samsung i Perplexity przygotowali wyjątkową ofertę: po zeskanowaniu kodu QR wyświetlonego w aplikacji telewizyjnej, klienci uzyskają 12-miesięczną darmową subskrypcję Perplexity Pro. Wersja Pro oferuje zazwyczaj dostęp do bardziej zaawansowanych modeli AI i dodatkowych funkcji, co czyni ten bonus bardzo wartościowym. Cóż, przynajmniej tak jest na zagranicznych rynkach. W Polsce nadal nie mamy informacji na ten temat, więc będziemy musieli uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości.

Czytaj też: Koniec samotnych konwersacji? ChatGPT stanie się aplikacją społecznościową

Pojawienie się zaawansowanych narzędzi wyszukiwania w telewizorach rodzi pytanie o rzeczywistą przydatność tej funkcji. Z jednej strony to krok w stronę bardziej interaktywnego korzystania z dużych ekranów, z drugiej – trudno przewidzieć, czy użytkownicy będą chcieli aktywnie szukać informacji w miejscu tradycyjnie zarezerwowanym dla relaksu. To się okaże. Samsung jednak nie jest znany z pochopnych działań, więc ten nowy pomysł zapewne został podparty jakimiś badaniami rynku i potrzeb klientów. Pozostaje poczekać i sprawdzić samemu.

UdostępnijTwitter