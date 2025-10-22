Telewizory Samsunga zyskują „mózg” z aplikacją Perplexity AI

Podsumowanie artykułu . . .

Perplexity i Samsung – początek nowej, owocnej współpracy

Chociaż Samsung kojarzy nam się przede wszystkim z głęboką współpracą z Google, to południowokoreański gigant nie zamierza się ograniczać. Już od jakiegoś czasu widzimy, jak zacieśnia swoje związki z Perplexity, a aplikacja na telewizory jest tego najnowszym przejawem. To również sprawia, że plotki o kluczowej roli Perplexity AI na serii Galaxy S26 stają się coraz bardziej ekscytujące i wiarygodne.

Wracając jednak do naszych salonów. Nowa aplikacja ma za zadanie wzbogacić doświadczenie Vision AI od Samsunga. Perplexity wyróżnia się na tle konkurencji tym, że jest to silnik odpowiedzi, a nie tylko chatbot. Jego siła tkwi w zdolności do przeprowadzania głębokiego researchu i generowania rzetelnych odpowiedzi, podając przy tym źródła informacji.

Czytaj też: Google wrzuca piąty bieg. Gemini przejmuje Gmaila, Chrome i Mapy

Jak to będzie wyglądać na dużym ekranie? Gdy zadamy pytanie, Perplexity TV wygeneruje odpowiedzi w postaci czytelnych, szybkich do przyswojenia kart zaprojektowanych specjalnie z myślą o telewizorach Samsunga. Użytkownicy mają do wyboru dwie metody wprowadzania zapytań:

Głosowo (komendy) – najbardziej intuicyjna i wygodna opcja w salonie. Tekstowo — za pomocą klawiatury ekranowej.

Możemy pytać o wszystko – od pomysłów na dekoracje z okazji Halloween, przez najnowsze dzieła ulubionego reżysera, po szczegółowe informacje na temat historii kosmicznej. Perplexity dostarczy odpowiedzi, a co najważniejsze – zasugeruje dodatkowe pytania, które pomogą nam pogłębić temat. To sprawia, że oglądanie filmu o Egipcie może szybko przerodzić się w interaktywną lekcję historii, bez sięgania po telefon.

Czytaj też: YouTube wprowadza technologię wykrywania wizerunku, by walczyć z deepfake’ami

Aplikacja Perplexity TV jest już dostępna dla wszystkich modeli telewizorów Samsunga z 2025 roku. To świetna wiadomość dla osób, które planują zakup nowego sprzętu. Samsung nie zapomina jednak o swoich dotychczasowych klientach. W najbliższych miesiącach planowana jest aktualizacja oprogramowania, która udostępni aplikację Perplexity TV również dla telewizorów z roczników 2023 i 2024.

W ramach promocji, Samsung i Perplexity przygotowali wyjątkową ofertę: po zeskanowaniu kodu QR wyświetlonego w aplikacji telewizyjnej, klienci uzyskają 12-miesięczną darmową subskrypcję Perplexity Pro. Wersja Pro oferuje zazwyczaj dostęp do bardziej zaawansowanych modeli AI i dodatkowych funkcji, co czyni ten bonus bardzo wartościowym. Cóż, przynajmniej tak jest na zagranicznych rynkach. W Polsce nadal nie mamy informacji na ten temat, więc będziemy musieli uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości.

Czytaj też: Koniec samotnych konwersacji? ChatGPT stanie się aplikacją społecznościową

Pojawienie się zaawansowanych narzędzi wyszukiwania w telewizorach rodzi pytanie o rzeczywistą przydatność tej funkcji. Z jednej strony to krok w stronę bardziej interaktywnego korzystania z dużych ekranów, z drugiej – trudno przewidzieć, czy użytkownicy będą chcieli aktywnie szukać informacji w miejscu tradycyjnie zarezerwowanym dla relaksu. To się okaże. Samsung jednak nie jest znany z pochopnych działań, więc ten nowy pomysł zapewne został podparty jakimiś badaniami rynku i potrzeb klientów. Pozostaje poczekać i sprawdzić samemu.