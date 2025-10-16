Honor Robot Phone – pomysł na cyberpodglądacza twojego życia

Podsumowanie artykułu . . .

Gimbal w smartfonie już właściwie był, ale… nie tak jak w Honor Robot Phone

Pomysł zastosowania gimbala w smartfonie nie jest niczym nowym – mieliśmy już do czynienia z takimi urządzeniami produkowanymi seryjnie, jednak co do zasady oznaczało to, że moduł aparatu jest elastycznie zawieszony w głowicy w ramach mniej więcej standardowej wyspy aparatów. Taki mini-gimbal zastępował klasyczny system stabilizacji optycznej aparatu, oferując większe pole manewru i lepszą pracę podczas nagrywania wideo, ale na tym jego zalety się kończyło.

Honor Robot Phone testuje jednak zupełnie inne podejście do gimbala w smartfonie – zintegrowany system kamery przypomina bowiem nieco popularny stabilizator DJI Osmo Pocket 3, tyle że w roli uchwytu występuje smartfon, a za tym idzie spora inteligencja takiego rozwiązania – kamera może naśladować ruchy ludzkiej głowy, „rozglądać się”, reagować na to, co rejestruje w czasie rzeczywistym i symulować gesty. Cały system opiera się oczywiście na zaawansowanych algorytmach uczenia maszynowego, które analizują otoczenie użytkownika, a Honor przedstawia wizję urządzenia wyposażonego w specjalny system AI pełniący funkcję „super mózgu”, który miałby automatycznie chwytać ważne momenty.

Czytaj też: Spędziłem kilka dni z ROG Xbox Ally X. Dłużej sprzęt nie wytrzymał

Od pomysłu do przemysłu? Nie tak szybko

Honor wyraźnie zaznacza, że na razie mówimy o koncepcji, a nie gotowym produkcie. Premiera zaplanowana na targi MWC w Barcelonie w marcu 2026 roku daje firmie pół roku na dopracowanie pomysłu i decyzję, jak daleko pójdzie z projektem. Nie wiadomo też, czy zobaczymy wówczas gotowe do sprzedaży urządzenie, czy jedynie zaawansowany prototyp koncepcyjny służący jako praktyczny test pomysłu.

W ramach projektu uruchomiono program Users Wish Plan, który umożliwia entuzjastom technologii uczestnictwo w rozwoju koncepcji. Zarejestrowani użytkownicy mają otrzymywać informacje o postępach prac rozwojowych, mogą przekazywać swoje opinie, a być może nawet wziąć udział w testowaniu wczesnych wersji urządzenia.

Pomysł na Honor Robot Phone to pomysł na ciągłe śledzenie przez AI

Integracja gimbala ze smartfonem ma spory sens, o ile rozwiąże się problem wytrzymałości mechanicznej i odporności na zanieczyszczenia takiego zrobotyzowanego modułu. Przydanie temu rozbudowanego AI, które miałoby automatyzować „przechwytywanie” istotnych momentów, budzi we mnie znacznie mniejszy entuzjazm (tzw. sprzeciw) – smartfonu używamy w różnych miejscach i sytuacjach, taka automatyzacja oznacza zaś permanentną obserwację przez oprogramowanie, czyli taki „robot” zyska niespodziewanie szeroki dostęp do naszej prywatności, gromadząc niezwykłą masę danych, co do których nie ma pewności, że pozostaną na urządzeniu i posłużą tylko zabawie. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby smartfon z takim oprogramowaniem (zakładając, że powstanie z tego coś, co będzie można kupić) stał się zgodny z europejskimi regulacjami prawnymi i właściwie nie wiem, czy rzeczywiście chcę to sprawdzać.

Honor szuka sposobu na wyróżnienie się na coraz bardziej zatłoczonym rynku – i to jest ok, nie takie pomysły pokazywano na targach. Robot Phone ma spory sens pod względem inżynieryjnym, nie wątpię też, że znajdzie się niemało chętnych do sprzedaży swojej prywatności za nowy gadżet podglądający 24/7 życie. Mi się ten pomysł nie podoba i mam nadzieję, że jeśli dojdzie do produkcji, to da się wyłączyć oprogramowanie śledzące.