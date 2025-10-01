Duża bateria, funkcje AI i to w cenie poniżej 700 zł? Honor wprowadza do Polski nowy model

Podsumowanie artykułu . . .

Honor X7d już dostępny w Polsce. Sprawdźmy więc, co oferuje

Sercem tego modelu jest procesor Qualcomm Snapdragon 685 współpracujący z 6 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni do przechowywania danych. Taka konfiguracja sprawdza się w codziennym użytkowaniu, ale jeśli potrzebujecie czegoś wydajniejszego, zwłaszcza przy wymagających aplikacjach, to może nie być najlepszy wybór. Do dyspozycji użytkowników jest ekran LCD TFT o przekątnej 6,77”, który oferuje rozdzielczość HD+ (1610×720 pikseli) i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Choć brakuje tu wyższej rozdzielczości, płynność animacji podczas przeglądania treści czy grania powinna być satysfakcjonująca.

Urządzenie działa pod kontrolą Androida 15 z nakładką MagicOS 9.0. Obudowa otrzymała certyfikat IP54, co oznacza ochronę przed pyłem i zachlapaniem – rozwiązanie praktyczne, choć nie gwarantujące pełnej wodoodporności. Smartfon przeszedł pomyślnie testy odporności na zgniatanie i upadki z wysokości do 1,8 metra, co potwierdza 5-gwiazdkowy certyfikat SGS Premium Performance. Dodatkowo urządzenie przetrwało zanurzenie na głębokość 0,5 metra przez minutę. Funkcja obsługi mokrym ekranem sprawdza się w praktyce, choć w takich warunkach precyzja dotyku naturalnie spada.

Po stronie aparatów mamy główny moduł o rozdzielczości 108 MPix z przysłoną f/1.75 i możliwością wykonania bezstratnego zbliżenia 3x. W zestawie znajduje się również sensor 2 Mpix odpowiedzialny za efekt rozmytego tła oraz przedni aparat 8 MPix do selfie i wideorozmów. System wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do poprawy jakości zdjęć, oferując między innymi funkcję usuwania niepożądanych obiektów z kadru i redukcji odbić świetlnych.

Jednym z największych atutów nowego budżetowca marki Honor jest akumulator o pojemności 6500 mAh. Producent zapewnia, że na jednym ładowaniu urządzenie może pracować nawet trzy dni, co przy umiarkowanym użytkowaniu wydaje się realne. Technologia Dual-cell ma zagwarantować zachowanie pojemności baterii przez pięć lat. Smartfon obsługuje ładowanie 35 W, jednak sama ładowarka nie jest dołączona do zestawu – to już stało się standardem, nawet w budżetowcach, więc nie ma co płakać.

Honor X7d jako pierwszy budżetowy model otrzymał dedykowany przycisk AI. Krótkie naciśnięcie uruchamia wybrane aplikacje lub optymalizuje pracę systemu, podczas gdy dłuższe aktywuje funkcje tłumaczenia czy zaawansowanej edycji zdjęć. MagicOS 9.0 oferuje również Magiczny Portal ułatwiający dzielenie się treściami między aplikacjami oraz funkcję wyszukiwania przez zakreślanie. Integracja z Asystentem Google Gemini stanowi wartość dodaną dla osób korzystających z rozwiązań AI.

Cena w Polsce

Smartfon jest dostępny w polskiej sprzedaży w cenie 699 złotych, jednak w promocji na start kosztuje 649 złotych. Klienci mogą skorzystać z rat 0% oferowanych przez Credit Agricole – dziesięć płatności po 69,90 zł. Do wyboru są trzy kolory: czarny (Velvet Black), srebrny (Meteor Silver) oraz złoty (Desert Gold). Złota wersja jest dostępna wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta.