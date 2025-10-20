Upór HTC nie ma sobie równych, firma wciąż próbuje z nowymi smartfonami

Podsumowanie artykułu . . .

Quo Vadis, HTC?

HTC to dziś taka firma – dziwadło. Nieźle radzi sobie na rynku VR, na początku 2025 roku zaprezentowali nową wersję gogli Vivo Pro, w sierpniu z kolei pokazała inteligentne okulary Vive Eagle AI w sierpniu. Jeśli chodzi o smartfony natomiast HTC wydaje się kroczącą katastrofą – z dawnej pozycji tego producenta nie zostało nic, a na rynek trafiają urządzenia przede wszystkim z niskiej i najniższej półki, które budzą zdziwienie samym swoim istnieniem. Upór Tajwańczyków musi być jednak niezwykły, na targach GITEX 2025 bowiem zauważone zostały nowe urządzenia z serii Wildfire.

HTC chce zrobić gamingowy smartfon w budżetowej cenie – co może pójśc nie tak?

Budżetowy smartfon gamingowy to trochę oksymoron. Wrażenie absudalności jeszcze bardziej rośnie, jeśli spojrzymy w nawet tak śladową specyfikację, jaką mamy do dyspozycji:

Procesor : Unisoc T765

: Unisoc T765 Pojemność baterii : 5600 mAh

: 5600 mAh Aparat główny : 16 Mpix

: 16 Mpix Aparat selfie : 50 Mpix

: 50 Mpix Wygląd: nooo, powiedzmy, że gamingowy

Możliwe, że HoMM 2 na tym się da uruchomić. Ale lepiej nie być zbyt pewnym.

Wzmacniany smartfon – ale tu też HTC jest ciałem obcym

Drugim niespodzianką ze stoiska HTC był smartfon zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach, ze wzmocnioną obudową i gumowymi bumperami. Szczegółów specyfikacji brak, ale tu akurat firma mogłaby pewnie powalczyć o sprzedaż, mniej tu się w końcu liczy specyfikacja, a bardziej cena i to jak długo sprzęt może działać w takich warunkach jak budowy czy hale przemysłowe.

Być może więcej szczegółów nowych urządzeń wypłynie przy okazji następnych targów, za parę dni w Tajlandii odbędzie się w końcu Mobile Epxo 2025 – jako że to na rynki wschodznie głównie trafiają w tej chwili urządzenia HTC może się okazać, że także i tam zobaczymy wspomniane wyżej modele. Natomiast nie spodziewałbym się, by trafiły do Polski i… właściwie nikt nie odczuje tego braku.