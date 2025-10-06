Huawei Watch Ultimate 2 podbija polski rynek. Ten smartwatch ma funkcje, o których inni mogą tylko pomarzyć

Podsumowanie artykułu . . .

Huawei Watch Ultimate 2 – potęga mocy

Pierwsze co zwraca uwagę w Huawei Watch Ultimate 2 to jakość wykonania – wyróżniająca się nawet pośród innych znakomitych smartwatchu Huawei. Ośmiokątna koperta wykonana została bowiem na płynnego metalu na bazie cyrkonu, bezel to znakomita nanoceramika, a szkło jest oczywiście szafirowe. Takie zestawienie gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, niezbędną do niezawodnego działania w najtrudniejszych warunkach.

Urządzenie oferuje bowiem wodoodporność do 150 metrów, co stanowi standard w tej klasie sprzętu i wyposażone jest w funkcje specjalnie przeznaczone dla osób uprawiających nurkowanie – smartwatch umożliwia podwodną komunikację na odległość do 30 metrów dzięki wbudowanemu mini-sonarowi. W sytuacjach awaryjnych może wysłać sygnał SOS na odległość do 60 metrów pod powierzchnią wody.

Oprogramowanie wykorzystuje algorytm Bühlmanna ZHL-16C99 by zegarek dostarczał także wskazówek dla nurków i ostrzeżeń w ponad 20 sytuacjach, m.in. przy zbyt szybkim wynurzaniu. Obsługiwane są różne tryby nurkowania: rekreacyjnny, technicznym, swobodny i z akwalungiem, a wszystkie dane zarejestrowane podczas aktywności dostępne są w aplikacji HUAWEI Zdrowie.

Nawigacja na wypasie

Jednak Huawei Watch Ultimate 2 to nie tylko nurkowanie, to także zaawansowany system nawigacyjny Huawei Sunflower, który działa w trybie dwuczęstotliwościowym i pięciokanałowym, odbierając sygnały z pięciu globalnych systemów satelitarnych: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS. Taki rozbudowany system teoretycznie jest w stanie zapewnić precyzyjne pozycjonowanie nawet w wymagających warunkach górskich, z wieloma odbiciami sygnałów.

Dla miłośników górskich wypraw przygotowano funkcje importu tras i map offline, automatyczne wykrywanie upadków oraz ostrzeżenia przed objawami choroby wysokościowej. System analizuje wysokość i tempo wspinaczki, co może być przydatne, choć nigdy nie zastąpi zdrowego rozsądku i doświadczenia.

W Huawei Watch Ultimate 2 znajdziesz wszystkie popularne aktywności i bardzo wiele mniej popularnych

Zegarek oferuje ponad 100 trybów sportowych, w tym zaawansowany tryb golfowy z trójwymiarowymi mapami ponad 17 000 pól golfowych na świecie. Dla twórców treści przygotowano możliwość sterowania kamerami DJI i Insta360 bezpośrednio z nadgarstka.

Monitoring zdrowia opiera się na systemach TruSense i multisensorycznej technologii X-TAP. Urządzenie generuje raport z dziesięciu kluczowych wskaźników zdrowotnych w 60 sekund, oferuje analizę EKG, fali tętna i identyfikację 12 różnych stanów emocjonalnych, sygnalizując potrzebę odpoczynku i ćwiczeń oddechowych dla redukcji stresu.

Jak przystało na urządzenie wyczynowe, Huawei Watch Ultimate 2 jest w stanie pracować długo bez konieczności doładowywania. Smartwatch oferuje do 18 godzin pracy podczas nurkowania, 40 godzin w trybie wyprawy oraz 22 godziny podczas biegu przełajowego. W typowych scenariuszach użytkowaniu działa do 4,5 dnia z Androidem i do 3,5 dnia z iOS, jednak dzięki trybowi oszczędzania energii można wydłużyć czas pracy nawet do 11 dni

Zegarek obsługuje eSIM, płatności NFC, można za jego pomocą odbierać połączenia i odpisywać na wiadomości. Do tego pozwala w szerokim zakresie personalizować tarcze, może odtwarzać muzykę i audiobooki oraz sterować aplikacjami jednym gestem.

Cena i dostępność

HUAWEI WATCH Ultimate 2 trafi do polskich sklepów 6 października 2025 roku w trzech wariantach. Podstawowa czarna wersja kosztuje 3499 zł, Special Edition z dodatkowym paskiem ze skóry wegańskiej – 3549 zł, a najdroższa niebieska wersja z bransoletą tytanową – 3999 zł.

W ramach promocji premierowej, trwającej do 9 listopada 2025 roku, kupujący u operatorów Orange, Plus i T-Mobile mogą otrzymać słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 4 w prezencie, a ci, którzy wybiorą Play – kamerę sportową DJI Osmo Action 5 Pro za dopłatą 500 zł. Decydując się na zakupy w Komputroniku, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom można wybrać, z której promocji się chce skorzystać. Na stronie Huawei.pl można dodatkowo dokupić paski w cenach zaczynających się od 69 zł oraz dodatkową gwarancję 40% taniej.