iPhone 17 Pro w programie Plus Wymiana

Podsumowanie artykułu . . .

iPhone 17 Pro i jego smart-selfie w programie Plus Wymiana

Zanim przejdziemy do szczegółów oferty, warto poświęcić chwilę bohaterowi kampanii. iPhone 17 Pro to oczywiście jeden z czołowych flagowców na rynku. Reklama skupia się na innowacji, która zyskuje na znaczeniu w mediach społecznościowych: przednim aparacie z funkcją Center Stage. To inteligentne kadrowanie obrazu z przedniego aparatu, które ma dawać większą swobodę kadrowania i sprytniejsze selfie grupowe. System ten automatycznie rozpoznaje i utrzymuje w kadrze wszystkie osoby, nawet jeśli się poruszają lub dołączają do zdjęcia/wideo. Zapewnia to, że nikt nie zostanie przypadkowo ucięty, a selfie są zawsze dynamiczne i pełne spontaniczności.

Spot reklamowy, stworzony we współpracy z agencją Freundschaft, śledzi młodego chłopaka, który opuszcza salon Plusa z nowym iPhonem. Czekając na jedzenie, rozpoczyna robienie selfie. Szybko dołączają do niego kolejne osoby – wesołe, spontaniczne ujęcia w żywiołowej atmosferze. Właśnie dzięki Center Stage, smartfon bez problemu łapie wszystkich dołączających do kadru.

Ten scenariusz ma promować elastyczność oferty: iPhone 17 Pro jest dostępny w ramach programu Plus Wymiana. Na czym polega jego atrakcyjność?

Niskie raty — smartfon jest rozłożony na 36 niskich rat. Możliwość wymiany — po 2 latach użytkownik ma możliwość wymiany używanego modelu na zupełnie nowego iPhone’a.

Jest to idealne rozwiązanie dla tzw. early adopters i osób, które po prostu chcą mieć zawsze najnowszy sprzęt. Zamiast spłacać telefon przez pełne 3 lata i sprzedawać go później ze stratą, Plus daje możliwość szybkiego przejścia na nowszą generację, minimalizując tym samym koszt.

Czytaj też: Plus zaskakuje zasięgiem. Ma internet stacjonarny tam, gdzie inni się poddali

Kampania, poza telewizją, jest szeroko promowana w internecie (na YouTube oraz platformach Meta), docierając do grupy docelowej, która docenia spontaniczne momenty i funkcje takie jak Center Stage.

Nowa kampania Plusa to więcej niż tylko reklama telefonu. To promocja nowoczesnego podejścia do posiadania technologii. iPhone 17 Pro z funkcją Center Stage jest świetnym magnesem, ale kluczowym elementem oferty jest Program Plus Wymiana. Dostępność smartfona w 36 niskich ratach i możliwość wymiany na nowszy model po 2 latach znacząco obniża barierę wejścia do segmentu flagowców Apple’a. Jeśli zależy Ci na najnowszych funkcjach, takich jak inteligentne kadrowanie Center Stage, ale nie chcesz być “uwiązany” do jednego modelu na wiele lat, oferta Plusa wydaje się wyjątkowo przemyślana i warta rozważenia. To dobry sposób na to, by co dwa lata cieszyć się absolutnie najnowszym smartfonem.