Komputer do AI – co powinien mieć PC do pracy ze sztuczną inteligencją?

Bez dwóch zdań rewolucja związana ze sztuczną inteligencją zmienia sposób, w jaki korzystamy z komputerów. Coraz więcej aplikacji i narzędzi wykorzystuje AI, co zwiększa produktywność, usprawnia pracę i przyspiesza ją. Aby wykorzystać pełen potencjał, warto wyposażyć się w odpowiedni komputer do AI. Musi mieć wystarczająco mocne podzespoły. Otwierając konfigurator PC zwróć uwagę przede wszystkim na procesor, kartę graficzną i pojemność pamięci RAM. Zastanawiasz się, które podzespoły będą najlepsze do komputera składanego pod kątem AI? Odpowiedzi znajdziesz w niniejszym poradniku.

Jakie parametry powinien mieć komputer do pracy z AI?

Największą rolę odgrywa mocny procesor, dobra karta graficzna i spora pojemność pamięci RAM. Nowoczesne procesory coraz częściej posiadają dedykowane jednostki NPU – to dodatek przeznaczony właśnie do przetwarzania zadań AI.

Najważniejsze parametry w komputerze do pracy z AI to:

CPU (procesor) – odpowiada za ogólną wydajność twojego komputera. Mocny i nowoczesny procesor jest niezbędny do zarządzania funkcjami AI, jak i działaniem sprzętu. Najnowsze generacje procesorów (np. Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI) zostały stworzone z myślą o pracy w komputerach z AI, posiadają m.in. zintegrowane jednostki NPU, jak i wysoką wydajność;

Które podzespoły będą najlepsze do pracy ze sztuczną inteligencją?

Komputer do AI może być wykorzystany na dwa sposoby:

obsługa narzędzi AI online i w chmurze (np. okno ChatGPT lub modele, z którymi łączymi się po API) – tutaj wysoka wydajność nie jest niezbędna. Obliczenia i zadania AI są wykonywane na zewnętrznym serwerze;

W niniejszym poradniku skupiamy się przede wszystkim na tej drugiej sytuacji.

Polecane podzespoły do komputera do AI to:

procesor : Intel Core Ultra 7/9, AMD Ryzen AI 9 – mają wbudowane jednostki NPU i bardzo dobre osiągi;

Składając komputer przy pomocy konfiguratora PC, masz pewność, że poszczególne elementy do siebie pasują.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze części?

Dobry komputer do AI będzie działał płynnie dziś, a także w przyszłości. Pamiętajmy, że sprzęt musi być przyszłościowy. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo szybko. Ciężko powiedzieć, jakie będą wymagania narzędzi wykorzystywanych w komputerach do AI za kilka lat. Jeżeli planujesz korzystać ze sztucznej inteligencji lokalnie, Twój komputer musi być mocny. Na szczęście – w przeciwieństwie do laptopów – komputery stacjonarne (PC) dają spore możliwości rozbudowy. Jeśli w przyszłości pojawi się taka potrzeba, możesz wymienić procesor lub układ graficzny na nowsze i lepsze. Aby zachować taką możliwość, już teraz postaw jednak na nowoczesną płytę główną, mocny zasilacz i obudowę, która zmieści bardziej rozbudowane podzespoły (np. kartę graficzną o większym fizycznym rozmiarze).

Jeżeli planujesz korzystać z Microsoft Copilot i innych narzędzi używających AI w chmurze – wystarczy sprzęt z dobrym CPU (wbudowana jednostka NPU) i z 16 GB RAM. Do uruchomienia dużych modeli językowych bezpośrednio na komputerze (lokalnie) potrzebujesz też bardzo dobrej karty graficznej, a także sporo pamięci RAM (32 lub 64 GB).

Zwróć uwagę na budżet. Komputer do pracy z AI zwykle jest nieco droższy. Postęp i zmiany technologiczne sprawiają, że powinniśmy w nim wykorzystać najnowsze podzespoły (procesor, układ graficzny).

Kiedy warto zdecydować się na komputer stworzony pod pracę z AI?

Komputer do AI coraz częściej przydaje się w pracy. Warto postawić na taki sprzęt, jeżeli uruchamiasz lokalnie generatywną AI (np. Stable Diffusion, lokalne modele LLM). Wydajny, ale przez to droższy, sprzęt sprawdza się w rękach programistów AI (ML/DL), do grafiki 3D, generowania wideo i edytowania go. Jeżeli prywatność jest dla Ciebie istotna – postaw na lokalne LLM, co wymaga mocnego sprzętu. Pozwoli uniezależnić się od chmury i przetwarzania danych przez zewnętrzne firmy.