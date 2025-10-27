Koniec nocnego scrollowania? IKEA rozdaje łóżeczka dla telefonów i płaci za dobry sen

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy produkt jest częścią promocji „Phone Sleep Collection” i jest wierną miniaturową kopią pełnowymiarowych łóżek IKEA, łącznie z koniecznością samodzielnego montażu (oczywiście!)

W zamyśle ma pomóc użytkownikom w wyrobieniu prostego nawyku: odkładania telefonu na noc, by w końcu odzyskać kontrolę nad własnym odpoczynkiem. Jak to w ogóle działa? Miniaturowe łóżko ma wbudowany chip NFC, który komunikuje się z aplikacją IKEA (dostępną na iOS i Androida) za każdym razem, gdy położysz na nim smartfon. Aplka śledzi, jak długo telefon pozostaje „uśpiony” w łóżku, a celem jest osiągnięcie siedmiu godzin nieprzerwanego odpoczynku każdej nocy. Kiedy uda się zaliczyć siedem kolejnych nocy z co najmniej siedmioma godzinami snu bez scrollowania, IKEA nagradza użytkowników voucherem o wartości około 27 dolarów (100 dirhamów), do wykorzystania w ich sklepach.

Choć może to brzmieć jak czysty chwyt marketingowy, jest to realna inicjatywa wykorzystująca technologię do wprowadzania pozytywnych zmian behawioralnych. IKEA przekształca walkę z doomscrollingiem w zabawną, wręcz podsyconą rywalizacją rutynę. Jak zauważa dyrektor marketingu IKEA w ZEA, Carla Klumpenaar, „telefony stały się nieproszonymi gościem w naszych łóżkach, zakłócając momenty przeznaczone na odpoczynek.” To łóżko ma dać ludziom „pozwolenie na świadome odłączenie się”.

Niestety, to (miejmy nadzieję, że na razie) ekskluzywny gadżet

Obecnie Phone Sleep Collection i związane z nim „7-Day Phone Sleep Challenge” są dostępne wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Łóżko nie jest sprzedawane oddzielnie, ale jest dodawane do zakupu w ramach promocji: otrzymujesz je, gdy wydasz co najmniej 750 dirhamów (około 204 dolary) na zakupy w sklepie stacjonarnym, w tym co najmniej jeden produkt z „Complete Sleep Collection” (czyli coś z ich asortymentu do spania, jak pościel czy poduszki). Ten sprytny mechanizm promuje jednocześnie inne produkty IKEA związane ze snem i zachęca klientów do odwiedzania sklepów.

W szerszym kontekście, ta inicjatywa doskonale wpisuje się w ogólnoświatowy trend walki z Cyfrowym Zmęczeniem. Zamiast zmuszać użytkownika do kupowania nowego, minimalistycznego telefonu lub grzebania w zaawansowanych ustawieniach oprogramowania, IKEA oferuje fizyczny, zabawny rytuał. Umożliwia to zachowanie swojego ulubionego, flagowego smartfona, ale w sprytny sposób zachęca do odłożenia go na bok. To kreatywne podejście do problemu, który dotyka niemal każdego z nas: nadużywania ekranów przed snem.

Miniaturowe łóżko dla smartfona z chipem NFC od IKEA UAE to coś więcej niż tylko uroczy marketing. To przemyślana, choć na razie regionalna, inicjatywa, która wykorzystuje technologię do subtelnego zachęcania do zdrowszych nawyków związanych ze snem. Gamifikacja procesu odkładania telefonu i nagradzanie klientów voucherem za wytrwanie w siedmiodniowym wyzwaniu to bardzo sprytny sposób na walkę z nocnym scrollowaniem. Pokazuje to, że nie zawsze potrzebne są skomplikowane algorytmy do rozwiązania problemów behawioralnych – czasami wystarczy odrobina humoru i mały mebel. Oby ta pomysłowa kampania „Phone Sleep Collection” szybko trafiła również na europejskie rynki.