YouTube przechodzi metamorfozę. Po wersji webowej przyszedł czas na aplikację na Androida i iOS

Mniej ciemności, więcej dynamiki – metamorfoza mobilnego YouTube’a

Większość nowości dotyczy bezpośrednio odtwarzacza wideo. YouTube postanowił skupić się na tym, aby interfejs zasłaniał jak najmniej treści – w końcu po to otwieramy aplikację, by oglądać wideo, a nie ciemne paski.

Co zmienia się w widoku pionowym i poziomym:

Nowy zestaw ikon — wszystkie ikony w aplikacji – od paska górnego i dolnego, po te w samym odtwarzaczu – zyskały bardziej zaokrąglone i odważniejsze kontury. Ma to przede wszystkim poprawić ich widoczność i czytelność. W widoku pionowym, przycisk do przełączania na tryb pełnoekranowy (poziomy) jest teraz większy i otoczony kółkiem, co ułatwia obsługę. Kciuk w górę z charakterem — sam przycisk „Lubię to” i „Nie lubię” jest teraz dłuższy. Co ciekawe, polubienie wideo wywołuje dynamiczny efekt wizualny, który jest dopasowany do treści. Na przykład, polubienie teledysku wywoła animowaną nutę muzyczną, a wideo sportowe może uruchomić wizualny sygnał związany z grą. To drobiazg, ale z pewnością dodaje interakcji. Porządek w pełnym ekranie — w trybie poziomym (widok kinowy) przyciski akcji (polubienie/niepolubienie, komentarz, zapisz, udostępnij i menu przepełnienia) zostały zgrupowane w pojedynczym kontenerze w kształcie pigułki w lewym dolnym rogu. Ten zabieg ma wprowadzić porządek i uczynić interfejs czystszym. Koniec z przyciemnianiem — kiedy zatrzymujesz wideo, tło nie jest już zaciemniane. Dzięki temu masz lepszy wgląd w to, co dzieje się na ekranie, bez konieczności rezygnowania z podglądu, by sprawdzić przyciski.

Poprawiono także sposób, w jaki reaguje przewijanie. Dwukrotne stuknięcie ekranu, aby przewinąć wideo o 10 sekund do przodu lub do tyłu, teraz wywołuje bardziej subtelną i kompaktową animację. Według YouTube ma to „mniej ingerować w oglądanie wideo”.

Oprócz zmian w samym odtwarzaczu, YouTube wprowadził kilka ulepszeń, które mają sprawić, że korzystanie z aplikacji będzie po prostu bardziej płynne i intuicyjne. Przechodzenie między różnymi kartami (np. Strona Główna, Subskrypcje, Ty) odbywa się teraz z płynniejszą animacją przejścia, która sprawia wrażenie, że cała sekcja wsuwa się do góry. Usprawniono też proces zapisywania wideo do list odtwarzania lub listy „Do obejrzenia” – został on uproszczony i odświeżony wizualnie. Zmiany zauważymy też w sposobie wyświetlania wątków komentarzy, co ma znacznie ułatwić śledzenie rozmów i odpowiedzi pod wideo. W końcu, nie ma nic gorszego niż zgubienie kontekstu w dyskusji pod popularnym filmem.

Nowy interfejs YouTube na Androida i iOS (dostępny w wersji 20.42) to udany przykład, jak subtelne zmiany projektowe mogą znacząco poprawić doświadczenie użytkownika. Choć zmiany mogą wymagać chwili przyzwyczajenia, ich cel jest jasny: dać użytkownikom jak najwięcej miejsca na wideo i ułatwić interakcję. Jeśli jeszcze nie widzicie tych nowości, wystarczy, że wymusicie zatrzymanie aplikacji i uruchomicie ją ponownie.