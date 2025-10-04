Latające skrzydło pełne rakiet. Lotnictwo USA rozważa nowy sposób dominacji

Podsumowanie artykułu . . .

Samolot-arsenał rozwiąże problem zbyt małej liczby broni w maszynach USA?

Jedną z najbardziej intrygujących koncepcji rozważanych przez amerykańskie lotnictwo jest pomysł stworzenia niewidzialnych samolotów-arsenałów. Te masywne platformy w kształcie latającego skrzydła miałyby przenosić dziesiątki pocisków powietrze-powietrze, stanowiąc odpowiedź na scenariusze, w których konwencjonalne myśliwce mogłyby nie wystarczyć. Pomysł brzmi futurystycznie, ale biorąc pod uwagę obecne realia, wydaje się coraz mniej abstrakcyjny, bo technologia już tu jest.

Tego typu pomysł na nową maszynę do siania zniszczenia na lewo i prawo zakłada wykorzystanie platform stealth do przenoszenia znacznie większej liczby pocisków niż standardowe myśliwce. Podczas gdy te piątej generacji pokroju F-22 czy F-35 mieszczą zaledwie kilka pocisków AIM-120 AMRAAM w wewnętrznych komorach, nowy samolot-arsenał mógłby nieść ich kilkadziesiąt. Taka maszyna działałaby jako swego rodzaju latający magazyn amunicji, śląc na wrogów zniszczenie na lewo i prawo.\

Problem niedoboru amunicji w toku działań wojennych jest bardziej realny, niż mogłoby się wydawać. W symulacjach konfliktów na Pacyfiku zapasy pocisków AMRAAM mają wyczerpać się już w ciągu zaledwie 7-9 dni intensywnych walk, a to niezwykle krótki okres jak na konflikt wysokiej intensywności. To właśnie zmusza Amerykanów do poszukiwania radykalnych rozwiązań. Najprostszym wyjściem w kwestii wydaje się adaptacja bombowca B-21 Raider, który już teraz posiada niezbędne cechy, bo technologię stealth, duże rozmiary i odpowiednią architekturę. Sam pomysł wykorzystania B-21 do misji powietrze-powietrze nie jest zresztą nowy, po raz pierwszy pojawił się w 2019 roku, a w grudniu ubiegłego roku szef sztabu Sił Powietrznych gen. David Allvin potwierdził, że rozszerzenie ról B-21 pozostaje opcją.

Alternatywą mogłaby być zupełnie nowa platforma typu latające skrzydło, która byłaby potencjalnie tańsza i mniej złożona niż pełnowymiarowy B-21. Taka maszyna mogłaby być zaprojektowana specjalnie do roli samolotu-arsenału i to bez konieczności kompromisów związanych z adaptacją istniejącej konstrukcji. Musimy zresztą pamiętać, że kluczowym elementem całej koncepcji są pociski powietrze-powietrze nowej generacji, czyli AIM-260, które to oferują znacznie większy zasięg niż obecny AIM-120 AMRAAM, choć z zachowaniem podobnych rozmiarów. Jeszcze bardziej imponujący jest AIM-174, a więc powietrzna wersja pocisku SM-6, pierwotnie przeznaczonego do wystrzeliwania z okrętów.

Samoloty-arsenały mogłyby wykorzystywać swoją wysokość operacyjną do zwiększenia zasięgu pocisków. Wystrzelenie z dużej wysokości daje bowiem pociskowi dodatkową energię kinetyczną, znacząco rozszerzając jego możliwości. W przyszłości takie platformy mogłyby być wyposażone nawet w systemy laserowe, które na dużej wysokości osiągają większy zasięg dzięki rzadszej atmosferze. Pozostaje jednak pytanie, czy w takim przypadku samoloty miałyby w ogóle sens? Czy nie lepiej byłoby oddelegować rolę takich latających arsenałów do sektora dronów?