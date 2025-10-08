Media Expert chce powalczyć z Lidlem i Biedronką

Podsumowanie artykułu . . .

Podróż od elektroniki do produktów spożywczych

W nowo utworzonej sekcji Supermarket klienci znajdą produkty, które dotychczas kojarzyły się wyłącznie z dyskontami i supermarketami. Asortyment obejmuje kawę, herbatę, napoje roślinne, syropy do saturatorów, zamienniki cukru oraz tak zwane super foods, nie zabrakło również suplementów diety i odżywek. Sekcja w tej chwili podzielona jest na 18 kategorii, obejmujących także produkty sezonowe – można się spodziewać, że będą tu zachodzić dynamiczne zmiany.

Media Expert wyraźnie stawia zatem na rozszerzony segment artykułów prozdrowotnych i funkcjonalnych, które zdobywają coraz większą popularność wśród polskich konsumentów. Produkty takie jak erytrytol czy napoje roślinne systematycznie zwiększają swój udział w koszykach zakupowych osób zwracających uwagę na zdrową dietę.

Kluczowym elementem tej transformacji są nowe zapisy w regulaminie sklepu internetowego, które weszły w życie 15 września 2025 roku. Stanowią one podstawę prawną do uruchomienia pełnoprawnej platformy marketplace, na której sprzedaż prowadzić będą mogły również podmioty zewnętrzne – Media Expert przestanie funkcjonować zatem wyłącznie jako sprzedawca detaliczny, a przekształci się w platformę łączącą dostawców z klientami.

Czytaj też: Test Endorfy Thock V2 – świetna klawiatura w niedorzecznie niskiej cenie

Media Expert chce kłusować na rynku już podzielonym między gigantów e-commerce i sieci spożywcze

Plany rozwojowe Media Expert wykraczają daleko poza tradycyjną rywalizację w branży elektroniki użytkowej. Firma zamierza konkurować nie tylko RTV Euro AGD i MediaMarkt, ale również z platformami handlowymi w rodzaju Allegro oraz sieciami spożywczymi, oferującymi zakupy online, takimi jak Biedronka czy Lidl.

Jeśli te plany się powiodą, dla klientów może to oznaczać szerszy wybór i potencjalnie niższe ceny wynikające ze wzmożonej konkurencji. Media Expert ma znaczącą bazą klientów w Polsce i ci zapewne chętnie sięgną po nowe kategorie dostępnych produktów – po co szukać ich gdzie indziej, skoro można wszystko kupić w jednym miejscu? Oczywiście o ile sieć ogarnie kwestię zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi sprzedażowej i posprzedażowej – przy wielości podmiotów zaangażowanych na platformie może to być nieliche wyzwanie.

Wejście Media Expert na rynek spożywczy stanowi wyraźny sygnał, że tradycyjne podziały między segmentami handlu detalicznym tracą na znaczeniu. Przedsiębiorstwa muszą elastycznie dostosowywać swoje modele biznesowe, aby utrzymać konkurencyjność w szybko ewoluującym środowisku – jeśli MEX odniesie sukces, podobne ruchy wykona zapewne najbliższa konkurencja i może być naprawdę ciekawie.