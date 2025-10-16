mObywatel zmierza do Europy, nowa wersja zgodna z eIDEAS 2 pojawi się w 2026 roku

Podsumowanie artykułu . . .

mObywatel i eIDEAS 2 – to musi się udać

Wszystko za sprawą unijnego rozporządzenia eIDEAS 2, które zmierza do unifikacji, jeśli chodzi o wydawanie i uznawanie elektronicznych dokumentów tożsamości – polskie dokumenty cyfrowe mają zatem zyskać ważność w urzędach innych krajów Unii Europejskiej. Ale nie od razu – niezbędne jest dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji i jak podaje serwis Cashless, w oficjalnym wykazie prac legislacyjnych pojawił się już dokument Ministerstwa Cyfryzacji, który ma umożliwić wdrożenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to druga połowa 2026 roku.

Dostosowanie polskiego systemu prawnego będzie wymagało modyfikacji w kilku kluczowych ustawach. Modyfikacje obejmą przepisy dotyczące usług zaufania i identyfikacji elektronicznej, regulacje związane z informatyzacją podmiotów publicznych oraz zasady funkcjonowania aplikacji mObywatel. Nowe przepisy koncentrować się będą przede wszystkim na aspektach technicznych niezbędnych do wprowadzania europejskiego rozwiązania, Ministerstwo Cyfryzacji ma też zyskać dodatkowe uprawnienia związane z zarządzaniem i nadzorem nad europejskim portfelem tożsamości cyfrowej.

Czytaj też: mObywatel Junior dostępny od września 2025. Cyfrowa legitymacja szkolna dla uczniów

mObywatel zgodny z eIDEAS 2 w listopadzie 2026 roku

Centralny Ośrodek Informatyki zapowiedział, że nowa wersja aplikacji mObywatel z rozszerzonymi funkcjami ma być gotowa w listopadzie 2026 roku. Użytkownicy prawdopodobnie będą mogli korzystać z części dodatkowych możliwości jeszcze przed pełnym wdrożeniem wszystkich przepisów.

Jedną z istotniejszych nowości ma być wprowadzenie bezpłatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępnego dla wszystkich obywateli. Będzie on przeznaczony wyłącznie do celów prywatnych – do zastosowań gospodarczych niezbędne będzie wykupienie takiego certyfikatu na dotychczasowych zasadach. Nowe regulacje określą również zasady organizacji technicznej tego rozwiązania, co oznacza, że państwo będzie musiało zapewnić odpowiednią infrastrukturę do weryfikacji podpisu. Zaktualizowana aplikacja ma oferować także ułatwione wprowadzanie kolejnych usług, w szczególności zaś dodawanie nowych dokumentów i funkcji bez konieczności aktualizowania całego oprogramowania.