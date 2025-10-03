Motorola Moto G06 Power, tani smartfon z potężną baterią

Podsumowanie artykułu . . .

Mocy, przybywaj!

Sercem nowego urządzenia jest bateria o pojemności 7000 mAh, która w połączeniu z procesorem MediaTek Helio G81 Extreme ma zapewniać nawet 60 godzin pracy bez konieczności podłączania do prądu. Producent zapewnia też, że po 1000 cykli ładowania bateria zachowa ponad 80% początkowej pojemności. Niestety, ładowanie 1 8W przy tak pojemnym akumulatorze oznacza raczej długi czas, jaki przyjdzie nam poświęcić na uzupełnianie energii.

Pozostałe elementy specyfikacji, jako się rzekło, były dla Motoroli mniej ważne niż akumulator. I tak za obraz odpowiada panel LCD IPS o przekątnej 6,88 cala i rozdzielczości HD+ (1640 × 720) i odświeżaniem 120 Hz. Jasność maksymalna 600 nitów powinna wystarczyć do komfortowego użytkowania w większości warunków, ale już nie w pełnym słońcu.Ciekawą funkcją jest Water Touch, pozwalająca na obsługę telefonu mokrymi palcami.

Mocy obliczeniowej dostarcza wspomniany już MediaTek Helio G81 Extreme wraz z 4 lub 8 GB pamięci RAM, a pamięć wewnętrzna wynosi 64 128 lub 256 GB – jeśli to za mało, istnieje możliwość instalacji karty microSD o pojemności do 1 TB. Obudowa jest uszczelniania, zgodnie ze standardem IP64, a ekran zabezpieczony został szkłem Gorilla Glass 3.

Za zdjęcia odpowiada aparat główny 50 Mpix z funkcjami sztucznej inteligencji oraz przedni 8 Mpix i nie, nie spodziewajcie się po nich cudów, lepiej tego duetu do niczego poważnego nie używać. Spraewdzą się jednak do okazjonalnych zdjęć w dobrych warunkach czy do zeskanowania tekstu

Moto G06 działa pod kontrolą najnowszego systemu Android 15.

Czytaj też: Raspberry Pi 500+. Komputer All-in-One z mechaniczną klawiaturą i 16 GB RAM

Dostępność i cena Moto G06 Power

Moto G06 Power to propozycja skierowana przede wszystkim do osób, dla których długi czas pracy na baterii jest priorytetem. Może sprawdzić się w rękach seniorów, ludzi często podróżujących (np. jako drugie urządzenie), czy tych, którzy po prostu nie chcą codziennie martwić się o stan naładowania telefonu.

Urządzenie jest już dostępne w Polsce, jak na razie chyba tylko w wersji 4/64 GB, w cenie 499 złotych, u operatorów Plus, Play i Orange, oraz w sieciowych sklepach z elektroniką. Dostępne kolory to Tapestry (niebieski), Laurel Oak (oliwkowy) oraz Tendril.