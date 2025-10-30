Motorola Moto G67 Power debiutuje z baterią 7000 mAh

Podsumowanie artykułu . . .

Ogniwa węglowo-krzemowe to sposób na upchnięcie większej energii w tej samej objętości

Sercem nowego urządzenia jest ogniwo węglowo-krzemowe o imponującej pojemności 7000 mAh. Poprzedni model, Moto G64, miał tradycyjną baterię litowo-jonową o pojemności 6000 mAh – nowoczesny materiał elektrod pozwolił na uzyskanie tego dodatkowego tysiąca miliamperogodzin bez znaczących zmian w gabarytach baterii.

Większa pojemność przekłada się oczywiście na dłuższy czas pracy – oficjalne deklaracje producenta mówią o ponad dwóch dniach pracy bez ładowania i 58 godzin działania i choć procedury testowe producenta niewiele mówią o czasie pracy w rzeczywistych warunkach, nie ma wątpliwości, że będzie lepszy, szczególnie że seria Power nigdy nie należała do bardzo wydajnych, a zatem i energożernych. Motorola Moto G67 Power będzie obsługiwać ładowanie z mocą 30 W – przy tej pojemności trudno to będzie uznać za szybkie ładowanie.

Motorola Moto G67 Power – co poza akumulatorem?

Moto G67 Power otrzymała 6,7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass 7i. Pod maską pracuje procesor Snapdragon 7s Gen 2, który Qualcomm zaprezentował ponad dwa lata temu – w sierpniu zaprezentowana została 4 generacja tego układu, więc wybór niemłodego chipu trochę jednak dziwi. Czyżby udało się kupić tanio wagon starych chipów?

Układ wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB przestrzeni wewnętrznej, w zależności od wariantu, a wydajność całości raczej nikogo nie zachwyci – będzie pewnie nieznacznie lepsza od starszego G64, z drugiej strony seria Power zawsze się skupiała na czasie pracy, a nie mocy, więc może i to ma sens.

W dziale aparatów producent postawił na główny sensor 50 Mpix z przysłoną f/1.8 – jest to sprawdzony układ Sony LYT-600, który powinien zapewnić przyzwoite zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych. Towarzyszy mu ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpix z przysłoną f/2.2 – standardowy zestaw w tym przedziale cenowym. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix do selfie i wideorozmów.

Smartfon działa pod kontrolą Androida 15, tradycyjnie w wersii Motoroli stosunkowo czysty i z minimalnymi modyfikacjami. Smartfon wyposażony został w czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, Wi-Fi 5 i 5G, Bluetooth 5.1 i głośniki stereo.

Urządzenie posiada certyfikat IP64, gwarantujący niezłą ochronę przed pyłem i całkowicie podstawową przez zachlapaniami – smartfon nie przetrwa zanurzenia, ale poradzi sobie z deszczem czy przypadkowym rozlaniem napoju. Wymiary wynoszą 166,23 × 76,5 × 8,6 mm przy wadze 210 gramów.

Motorola Moto G67 Power – na razie nie w Polsce

Motorola rozpocznie sprzedaż Moto G67 Power w Indiach 5 listopada 2025 roku. Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach Pantone: Parachute Purple, Blue Curacao i Cilantro, przy czym każdy wariant oferuje inną teksturę obudowy. Ceny pozostają na razie nieujawnione – wszystkiego dowiemy się, gdy trafi do sklepów. Niestety, brak też informacji o globalnej dystrybucji, trudno zatem przewidzieć, czy model ten w ogóle trafi do Polski lub innych krajów europejskich.