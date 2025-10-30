Teleskop Webba odkrył organiczne związki poza naszą galaktyką. Przewrót w poszukiwaniu życia pozaziemskiego

Podsumowanie artykułu . . .

Pięć organicznych cząsteczek wykrytych w lodzie kosmicznym

Instrumenty teleskopu zarejestrowały pięć związków węglowych w lodowej otoczce młodej gwiazdy: metanol, aldehyd octowy, etanol, mrówczan metylu oraz kwas octowy. Ten ostatni wzbudza szczególne zainteresowanie, ponieważ po raz pierwszy został jednoznacznie potwierdzony w kosmicznym lodzie. Kwas octowy, znany powszechnie jako główny składnik octu, okazał się obecny w środowisku oddalonym o setki tysięcy lat świetlnych. Przed erą Webba możliwości badawcze były znacznie ograniczone. Jak podkreśla Marta Sewilo, jedna z uczestniczek projektu:

Przed Webbem, metanol był jedyną złożoną molekułą organiczną jednoznacznie wykrytą w lodzie wokół protogwiazd, nawet w naszej własnej galaktyce.

Dzięki zaawansowanym technologiom udało się zgromadzić bezprecedensowy zbiór danych. Sewilo dodaje:

Wyjątkowa jakość naszych nowych obserwacji pomogła nam zebrać ogromną ilość informacji z jednego widma, więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Naukowcy zaobserwowali również sygnały mogące wskazywać na obecność glikolaldehydu. Ta substancja jest szczególnie intrygująca, ponieważ może uczestniczyć w reakcjach prowadzących do powstania rybozy, czyil kluczowego komponentu kwasu rybonukleinowego (RNA), niezbędnego dla znanych nam form życia. Potwierdzenie tych przypuszczeń wymaga jednak dalszych analiz.

Wielki Obłok Magellana jako kosmiczne laboratorium

Wybór Wielkiego Obłoku Magellana nie był przypadkowy. Ta karłowata galaktyka oferuje unikalne warunki do badań procesów zachodzących w początkach istnienia wszechświata. Charakteryzuje się gorącymi, jasnymi gwiazdami i intensywnym promieniowaniem UV. Co istotne, zawiera znacznie mniej pierwiastków ciężkich niż Droga Mleczna. Te ekstremalne warunki przypominają te, które panowały w galaktykach miliardy lat temu, gdy wszechświat był w młodszej fazie rozwoju. Sewilo podkreśla iż, to czego dowiadujemy się o Wielkim Obłoku Magellana, może być zastosowane do zrozumienia tych bardziej odległych galaktyk z czasów, gdy wszechświat był znacznie młodszy. Surowość środowiska w Wielkim Obłoku Magellana nadaje odkryciu dodatkowego znaczenia.

Trudne warunki mówią nam więcej o tym, jak złożona chemia organiczna może zachodzić w tych prymitywnych środowiskach, gdzie znacznie mniej ciężkich pierwiastków, takich jak węgiel, azot i tlen, jest dostępnych do reakcji chemicznych – zauważa

Znaczenie odkrycia dla poszukiwań życia w kosmosie. Czy związki organiczne są powszechne

Odkrycie tak złożonych molekuł w trudnych warunkach sugeruje, jakoby reakcje chemiczne prowadzące do powstania życia mogły zachodzić w szerszym spektrum środowisk niż dotąd przypuszczano. Jeśli skomplikowane związki organiczne formują się na powierzchniach ziaren pyłu nawet w galaktykach ubogich w ciężkie pierwiastki, oznacza to, iż podstawowe składniki życia mogą być bardziej rozpowszechnione we wszechświecie. Naukowcy wskazują, że ich odkrycie otwiera nowe możliwości badawcze:

Dzięki temu odkryciu poczyniliśmy znaczące postępy w zrozumieniu, jak złożona chemia wyłania się we wszechświecie i otwierając nowe możliwości badań nad tym, jak powstało życie.

Teleskop Webb dopiero rozpoczyna swoją misję poszukiwania podobnych cząsteczek w innych protogwiazdach i galaktykach. Każda kolejna obserwacja przybliża nas do odpowiedzi na fundamentalne pytanie o powszechność warunków sprzyjających powstawaniu życia. Odkrycie w Wielkim Obłoku Magellana pokazuje, że nawet w najbardziej nieprzyjaznych zakątkach kosmosu chemia organiczna znajduje sposób, by zaistnieć.