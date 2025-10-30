Nvidia poszerza ofertę gier z DLSS 4. GeForce obchodzi ćwierćwiecze obecności w Korei

Podsumowanie artykułu . . .

Nowości w bibliotece gier z pełnym wsparciem RTX i DLSS 4

Wśród najnowszych pozycji znalazł się między innymi kooperacyjny extraction shooter ARC Raiders studia Embark. Gra oferuje pełną kompatybilność z technologiami NVIDIA, a włączenie DLSS 4 z Multi Frame Generation i DLSS Super Resolution potrafi zwiększyć płynność nawet 3,6 raza w rozdzielczości 4K przy maksymalnych detalach i śledzeniu promieni. NVIDIA Reflex zmniejsza opóźnienia systemowe o blisko 60%, co w dynamicznych potyczkach ma niebagatelne znaczenie.

Electronic Arts postawiło na podwójną premierę – REDSEC to darmowy tryb battle royale czerpiący z najlepszych elementów serii Battlefield, oferujący drużynowy tryb Gauntlet i innowacyjne wykorzystanie Portalu. Równocześnie wystartował pierwszy sezon Battlefield 6, którego akcja toczy się w południowej Kalifornii. Oba projekty otrzymały natychmiastowe wsparcie dla DLSS 4.

Duet Night Abyss od Pan Studio i Hero Games debiutuje po imponującej liczbie 15 milionów wstępnych rejestracji. Ta hybrydowa gra łącząca RPG z dynamiczną akcją też od razu wykorzystuje pełen pakiet funkcji DLSS 4 na kartach GeForce RTX. Na przyszły rok z kolei zapowiedziano Directive 8020 od twórców Until Dawn. Ta gra sci-fi z elementami horroru wykorzysta path tracing do generowania oświetlenia bezpośredniego i pośredniego, wspieranego przez rekonstrukcję promieni w DLSS.

Koreańskie ćwierćwiecze GeForce

Rok 2000 okazał się przełomowy dla koreańskiego rynku – wtedy właśnie dotarł tam (zaprezentowany rok wcześniej) GeForce 256, pierwszy na świecie procesor graficzny z jednostkami Transform and Lighting. Od tego czasu w kraju sprzedano ponad 50 milionów kart tej marki. Korea uznawana jest za miejsce narodzin PC bangów (kafejek internetowych, w których się grało), które zrewolucjonizowały społecznościowe granie na globalną skalę. Dziś gaming stanowi integralny element tamtejszej kultury, tuż obok K-popu, seriali i mody.

Koreańscy gracze zawsze byli o krok przed innymi. Pierwszy GeForce Gamer Festival w Seulu to hołd dla dekad osiągnięć i jednocześnie motywacja dla kolejnych pokoleń graczy oraz twórców

— Matt Wuebbling, wiceprezes ds. marketingu GeForce

Wydarzenie w kompleksie COEX w dzielnicy Gangnam połączyło pokazy gier z energetycznymi występami k-popowymi. Uczestnicy mogli wypróbować przedpremierowe wersje CINDER CITY i AION 2 od NCSOFT. AION 2 to nowoczesne MMORPG, którego premiera zaplanowana jest na 19 listopada w Korei i Tajwanie, z późniejszym wydaniem globalnym. CINDER CITY to taktyczna strzelanka z otwartym światem osadzona w postapokaliptycznym Seulu, planowana na 2026 rok. Oba tytuły będą wspierać DLSS 4 od dnia premiery.

KRAFTON zaprezentował PUBG Ally – cyfrowego sojusznika, opartego na sztucznej inteligencji, zaprojektowanego do interaktywnej współpracy z graczem w PUBG: BATTLEGROUNDS. Rozwiązanie bazuje na technice Nvidia ACE i działa lokalnie na małym modelu językowym. Testy rozpoczną się na początku 2026 roku, co stanowi istotny krok w badaniu możliwości lokalnej AI w grach.

W strefie GeForce Experience Zone partnerzy tacy jak ASUS, Colorful, GIGABYTE, MSI, Palit i PCPartner prezentowali najnowsze technologie RTX. Uczestnicy testowali również usługę GeForce NOW oraz podziwiali komputery z GeForce Garage, stylizowane na motywy Borderlands 4, Battlefield 6 i koncepcji K-Pop Demon Hunters. Nagrodą główną była karta GeForce RTX 5090 Founders Edition z autografem Jensena Huanga, założyciela i prezesa NVIDIA.

Dwie dekady ewolucji DOOM-a

Podczas tegorocznego TwitchConu Robeytech we współpracy z NVIDIA i PNY przedstawił 20 lat rozwoju technologicznego serii DOOM. Zespół zaprezentował oryginalny komputer z 2005 roku z kartą GeForce 7800 GTX, porównując klasycznego DOOM 3 z najnowszym DOOM: The Dark Ages wykorzystującym DLSS 4 i śledzenie ścieżek. Na własne oczy można było ocenić, jak wygląda 20 lat postępu w tworzeniu grafiki w grach.