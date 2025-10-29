Nvidia inwestuje miliard dolarów w Nokię

Podsumowanie artykułu . . .

Miliard dolarów inwestycji i partnerstwo związane z AI

W ramach transakcji amerykański gigant technologiczny nabywa ponad 166 milionów nowych akcji fińskiej firmy po cenie 6,01 dolara za sztukę. Po zakończeniu transakcji Nvidia będzie posiadać około 3% udziałów w Nokii – cała operacja ma zostać sfinalizowana już w listopadzie bieżącego roku. Nowe papiery wartościowe będą dostępne na trzech giełdach: Nasdaq Helsinki, Euronext Paris oraz nowojorskiej NYSE. W przygotowaniu transakcji uczestniczyły renomowane instytucje finansowe i prawne, co świadczy o znaczeniu przedsięwzięcia dla obu firm.

Sednem nawiązanej współpracy jest technologiczna integracja – fińska firma planuje dostosować swoje rozwiązania z zakresu sieci 5G i przyszłego standardu 6G do pracy na platformach amerykańskiego partnera. Głównym celem jest rozwój rynku sieci radiowych zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji. W praktyce oznacza to, że przyszłe stacje bazowe mogą efektywniej obsługiwać zaawansowane aplikacje wykorzystujące uczenie maszynowe. Partnerzy zamierzają również badać możliwości integracji technologii przełączania centrów danych i rozwiązań optycznych Nokii z infrastrukturą Nvidia. Telekomunikacja i centra danych są od siebie ściśle zależne, więc każde usprawnienie w działaniu całości jest warte grube miliony dolarów.

Nokia ma ambitne plany na przyszłość

Finowie zamierzają wykorzystać pozyskane środki na realizację swojej wizji rozwoju związanego z rosnącym znaczeniem AI. Firma konsekwentnie odchodzi od swojej przeszłości związanej z produkcją telefonów komórkowych (i ich smutnym końcem – ktoś jeszcze o tym pamięta?), skupiając się na infrastrukturze telekomunikacyjnej i rozwiązaniach dla przedsiębiorstw. Dla Nvidii zaś to kolejny krok w ekspansji poza tradycyjny rynek kart graficznych, który od jakiegoś czasu ma dla producenta coraz bardziej poboczne znaczenie – amerykańska firma systematycznie buduje rozwiązania obejmujące nie tylko sprzęt, ale również oprogramowanie i standardy infrastrukturalne.