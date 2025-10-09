Nasze oczy nie lubią cyfrowego świata. Czy Huawei MatePad X 2025 pomoże nam się w nim poruszać?

Problem, który dotyka większości z nas

Badanie Huawei przeprowadzone na reprezentatywnej grupie przez SW Research pokazuje skalę problemu. Niemal połowa uczestników badania (48%) skarży się na zaburzenia snu, a 44% odczuwa obniżenie nastroju, w tym brak chęci do spotykania się ze znajomymi. Jeszcze bardziej niepokojące są fizyczne objawy: ból szyi każdego dnia doświadcza 15% respondentów, a pieczenie czy szczypanie oczu to codzienność dla 12% badanych. W ciągu ostatniego roku aż 35% osób doświadczyło bólu karku lub szyi, a 28% miało problemy z pieczeniem oczu. Co gorsza, tylko 5% Polaków ustawia limit czasu korzystania ze smartfona, a ponad połowa deklaruje wady wzroku. Dodatkowo 9% nigdy nie bada wzroku, a 14% robi to co 5 lat lub rzadziej.

Dlaczego nasze oczy tak cierpią?

Główny problem tkwi w naturze cyfrowych wyświetlaczy. W przeciwieństwie do papieru, ekrany emitują światło, szczególnie w niebieskim spektrum, które jest najbardziej rozpraszające dla oka. Gdy patrzysz na ekran, ten rozproszony “szum” zmniejsza kontrast i może powodować cyfrowe zmęczenie oczu.

Podczas korzystania z ekranów ludzie mrugają nawet 3 razy rzadziej – z przeciętnej liczby 15 mrugnięć na minutę spadają do zaledwie 5. To oznacza, że nasze oczy wysychają, a naturalna bariera ochronna filmu łzowego się osłabia.

Dodatkowo praca przy ekranie wymaga nienaturalnie stałego skupienia wzroku na jednej odległości, co męczy mięśnie odpowiedzialne za akomodację. Problem pogłębia fakt, że większość z nas nie zachowuje odpowiedniej odległości od urządzeń – badania pokazują, że 2/3 użytkowników smartfonów nie trzyma telefonu w dalszej odległości od oczu.

Matowe ekrany – ciche rozwiązanie problemu

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ochronę wzroku jest przesiadka na urządzenia z matowymi ekranami. Badani w największym stopniu zauważają przewagę ekranów matowych w kwestii mniejszego odbijania światła (68% wskazań) oraz mniejszego zmęczenia wzroku podczas użytkowania (56%) w porównaniu do ekranów błyszczących.

Różnica jest znacząca – matowa powierzchnia nie emituje światła bezpośrednio do oczu, lecz je odbija, podobnie jak zwykły papier. Matowe ekrany eliminują uciążliwe odblaski, nawet w intensywnym świetle, co znacząco zwiększa komfort pracy i zmniejsza zmęczenie oczu.

HUAWEI MatePad 12 X 2025 – technologia w służbie Twoich oczu

Przykładem urządzenia, które łączy najnowszą technologię ochrony wzroku, jest Huawei MatePad 12 X 2025 z matowym ekranem PaperMatte. Ten 12-calowy tablet wyposażono w zaawansowaną matową powłokę, która eliminuje aż 99% zakłóceń świetlnych – to o 50% więcej niż poprzednia generacja.

Tablet posiada certyfikaty TÜV Rheinland i SGS potwierdzające zmniejszoną emisję niebieskiego światła oraz brak migotania. Dodatkowo certyfikat SGS Low Visual Fatigue potwierdza, że można z niego korzystać przez długi czas bez nadmiernego zmęczenia wzroku.

Urządzenie oferuje ekran o rozdzielczości 2.8K przy jasności do 1000 nitów, dzięki czemu zapewnia wyraźny obraz nawet w pełnym słońcu, eliminując potrzebę zwiększania jasności. Proporcje 3:2 są optymalne do pracy z dokumentami, pokazując więcej treści niż standardowe ekrany 16:9. Jak wskazuje nazwa modelu, mamy tu wyświetlacz o przekątnej 12 cali i konsumowanie treści jest na nim nie tylko wygodniejsze, niż na niemal połowie mniejszym ekranie smartfonu, ale też mniej męczy nasze oczy. Nie musimy się skupiać na wytężeniu wzroku, skupiającym się na małych elementach.

Pewnie zadajecie sobie pytanie – czy to faktycznie działa? Jestem w stanie Wam to pokazać. Mam pewne magiczne okulary, z których korzystałem przed przesiadką na monitor OLED w codziennej pracy. Są one wyposażone w niemal wszystkie możliwe filtry, w tym niwelujące wpływ światła niebieskiego. W efekcie obraz na klasycznych ekranach LCD jest w nich nieco żółty. Co widać też, kiedy oświetlam lampą o chłodnej temperaturze barwowej białą powierzchnię. Etui MatePada 12 X 2025 jest białe, a patrząc na nie przez okulary staje się lekko zabarwione na żółto.

A tutaj mamy widok ekranu tabletu Huawei przez te same okulary. Jak widzicie – kompletnie nic się nie zmienia w kolorach, co jasno nam pokazuje niską emisję światła niebieskiego.

Dodatkowo Huawei MatePad 12 X 2025 ma dwie ciekawe funkcje, które pozytywnie wpływają na nasz wzrok. Pierwszy to Ochrona wzroku. Możemy ją włączyć na stałe lub wprowadzić harmonogram i funkcja uruchomi się automatycznie np. po godzinie 22. Jeśli korzystacie z tabletu późnym wieczorem, a dobrze wiemy, że korzystacie, to dzięki temu Wasze oczy będą mniej zmęczone przed snem.

Druga funkcja to tryb e-książki. Czytanie na tablecie to dobra sprawa, w końcu tak duży ekran aż prosi się o tego typu wykorzystanie. W trybie e-książki Huawei MatePad 12 X 2025 zachowuje się jak czytnik e-booków, zachowując przy tym wszystkie właściwości tabletu. Czyli przede wszystkim płynność działania i przewijania treści. Do wyboru mamy dwa tryby – czarno-biały i kolorowy, do czytania np. komiksów. Jest to świetne rozwiązanie, bo nie potrzebujemy dodatkowego urządzenia.

Co ważne, na tablecie możemy korzystać z wielu popularnych aplikacji i tak, są bardzo proste sposoby na to, aby bez przeszkód korzystać na nim z aplikacji powiązanych z usługami Google.

Dbanie o wzrok to nie tylko dobre nawyki, ale również dobry sprzęt

W dbaniu o wzrok ważne jest wyrobienie sobie odpowiednich nawyków. Jak odkładanie smartfonu na 30 minut przed zaśnięciem, korzystanie z większych ekranów, kiedy jest to możliwe czy robienie odpowiednich przerw w pracy.

Huawei MatePad 12 X 2025 to dodatkowe usprawnienie codziennych nawyków. Większy ekran, w dodatku matowy, z niską emisją światła niebieskiego i szeregiem dodatków, jak tryb e-książki będzie idealnym uzupełnieniem, które może pomóc dbać o dobry i niezmęczony wzrok.

Poza tym to zwyczajnie dobry sprzęt. Wydajny, z długo trzymającą baterią, szybkim ładowaniem i wygodnymi akcesoriami w postaci klawiatury i rysika M-Pencil Pro, które możemy znaleźć w zestawie sprzedażowym. Zestaw z samą klawiaturą kosztuje 2 499 zł, a z dodatkowym rysikiem (o wartości 549 zł) 2 799 zł. Dodatkowo w okresie od 6 października do 2 listopada tablet kupimy o 200 zł i w prezencie dostajemy słuchawki Huawei FreeBuds SE 3. Decydując się na zakup w sklepie internetowym Huawei.pl studenci mogą liczyć też na 15% rabatu za pośrednictwem portalu StudentBeasn oraz UniPerks, a wszyscy mogą skorzystać z zakupu na 20 rat 0%.