Tu polski biznes spotyka koreański. W Warszawie powstał Samsung Business Experience Centre

Centrum badawczo-rozwojowe Samsung w Warszawie istnieje od 2000 roku, choć przez ten czas zmieniało swoją siedzibę. Ponadto Samsung otworzył też drugie centrum w Krakowie. W obydwu tych miejscach producent rozwija nie tylko rozwiązania skrojone pod język polski, ale i oprogramowanie, które później znajduje się w urządzeniach na całym świecie. To dobra okazja dla polskiego biznesu, aby zetknąć się z technologią.

Samsung współpracuje już z polskimi firmami, a wśród nich jest chociażby Archicom, Asseco Data Systems, ale także i z Narodowym Instytutem Kardiologii. Możliwości, jakie producent może zaoferować klientom z całego świata, ci mogą zobaczyć w nowo otwartym Business Experience Centre.

Samsung Business Experience Centre w Polsce to strefa interaktywnych prezentacji

Oficjalnie otwarte 6 października Business Experience Centre jest największym w Europie centrum przedstawiającym możliwości rozwiązań Samsunga. Na miejscu przedstawiciele biznesów będą mogli zobaczyć na ponad 1200 m² poznać nowości w jednej z 9 stref. Każda z nich może zaoferować różne scenariusze – chociażby commerce, badania zdrowia, smart home czy zarządzanie transmisją. Łącznie na miejscu kontrahenci mogą skorzystać ze 180 realnych scenariuszy biznesowych.

Przestrzenie Samsung Business Experience Centre

Na miejscu znajduje się ponad 600 urządzeń, które są zarówno rozwiązaniami, z których większość z nas zna producenta, jak i tymi mniej oczywistymi. W strefie Residential prezentowane są inteligentne domy i budynki zarządzane przez SmartThings Pro. W strefie Retail znajdują się popularne urządzenia jak smartfony z Galaxy AI, ale też i urządzenia IoT w ramach sklepu przyszłości. To także miejsce, gdzie można zobaczyć w akcji technologie Samsung Knox i komunikacji klasy NATO.

Strefa smart home prezentuje rozwiązania Samsunga dla inteligentnych domów

Oprócz tego na miejscu można zobaczyć, jak działa system Paperless, opracowany przez Asseco Data Systems i Xtension na tabletach Samsung Galaxy. Te wyposażono w architekturę zabezpieczeń Samsung Knox, dzięki czemu udało się osiągnąć niezbędny poziom bezpieczeństwa przy procesie podpisywania. To także dobre miejsce, by zobaczyć szerokie portfolio współprac Samsunga, na które składa się ponad 400 marek, w tym polskie firmy jak Gerda czy Fibaro.

Polski biznes skorzysta na możliwościach centrum Samsunga

Po co tworzyć taką przestrzeń? Poza tym, że Samsung Business Experience Centre gromadzi najnowocześniejszą technologię, to może też być impulsem dla polskich firm do wdrażania innowacji na gotowych przykładach, jak chociażby w przypadku przestrzeni imitującej pokój hotelowy. Jest jednak i szersze ujęcie tego zagadnienia, o czym powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, obecny na wydarzeniu:

Polska jest dziś jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania nowych inwestycji, miejscem gdzie warto inwestować, rozwijać się i patrzeć w przyszłość. Ten potencjał budują ludzie, nasi inżynierowie i specjaliści – to oni tworzą największy kapitał tego kraju. To dla mnie ważne, że Samsung buduje przestrzeń i łączy siły z naszymi polskimi firmami, tworząc synergię i wspólne rozwiązania, które odpowiadają na globalne wyzwania i wzmacniają siłę polskiej gospodarki i polskich firm.

Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański

Tak z kolei o inwestycji Samsung Business Experience Centre opowiada Piotr Stelmachów, VP Head of Consumer Electronics w Samsung Electronics Polska.