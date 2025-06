Samsung wciąż zastanawia się, które funkcje Galaxy AI będą płatne. Kiedy decyzja?

Od momentu debiutu Galaxy AI wraz z serią Galaxy S24 w styczniu 2024 roku Samsung konsekwentnie komunikował, że funkcje sztucznej inteligencji będą darmowe “co najmniej do końca 2025 roku”. Teraz, gdy do tej daty zostało zaledwie kilka miesięcy, pojawiają się coraz konkretniejsze informacje o planach monetyzacji tych rozwiązań.

Nie wszystko będzie płatne

Według najnowszych doniesień południowokoreańskiego portalu DealSite Samsung wciąż pracuje nad finalizacją modelu subskrypcyjnego Galaxy AI. Nie wszystkie funkcje będą wymagały dodatkowych opłat – w planach jest pozostawienie najczęściej używanych narzędzi w darmowej wersji. Ale czy tego naprawdę potrzebujemy? To już inna kwestia.

Zaawansowane funkcje wymagające dużej mocy obliczeniowej mogą zostać przeniesione za paywall. Przekonajmy się, co dokładnie planuje Samsung.

Kluczowe ustalenia:

Funkcje o “wysokiej wydajności” będą prawdopodobnie płatne.

Popularne narzędzia mogą pozostać bezpłatne.

Samsung planuje ogłosić szczegóły w trzecim kwartale 2025 roku.

Paywall zostanie wdrożony prawdopodobnie na początku 2026 roku.

Galaxy AI to nie tylko Samsung

Warto pamiętać, że Galaxy AI nie bazuje wyłącznie na technologiach Samsunga. Wiele funkcji korzysta z modeli Google’a, w tym popularna funkcja Circle to Search. To oznacza, że część kosztów utrzymania usługi pochodzi z zewnątrz – czy możemy się dziwić, że Samsung chce przerzucić te koszty na użytkowników?

Samsung już teraz oferuje płatną usługę Secure Wi-Fi (0,99 dolara za 24 godziny lub 1,99 dolara miesięcznie), więc model subskrypcyjny to dla firmy żadna nowość.

Jakie funkcje mogą być płatne?

Choć Samsung nie podał szczegółów, analitycy wskazują na funkcje, które mogą wymagać opłat:

Zaawansowana edycja zdjęć z użyciem AI.

Generowanie treści wideo przez sztuczną inteligencję.

Bardziej złożone funkcje tłumaczenia w czasie rzeczywistym.

Nowe narzędzia Galaxy AI, które mogą pojawić się w przyszłości.

Podstawowe funkcje, takie jak Circle to Search czy podstawowa edycja zdjęć, prawdopodobnie pozostaną darmowe.

Reakcja użytkowników

Na forach społeczności Samsung można zauważyć mieszane reakcje użytkowników. Wielu właścicieli Galaxy S24 i S25 wyraża obawy, że kluczowe funkcje, które były argumentem za zakupem urządzenia, staną się płatne.

W odpowiedzi na zapytania użytkowników przedstawiciele Samsunga na oficjalnym forum stwierdzili, że “w tym momencie nie ma planów pobierania opłat za te usługi”, ale nie daje to gwarancji na przyszłość.

Co dalej?

Samsung prawdopodobnie wykorzysta nadchodzące wydarzenie Unpacked (9 lipca 2025) do ogłoszenia szczegółów dotyczących Galaxy AI. Może to nastąpić podczas premiery Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7, gdzie spodziewane są również nowe funkcje AI.

Nie wszystko stracone – firma może zdecydować się na model podobny do ChatGPT, gdzie podstawowe funkcje pozostają darmowe, a użytkownicy płacą tylko za dostęp do najbardziej zaawansowanych narzędzi. To rozwiązanie pozwoliłoby zachować równowagę między potrzebami finansowymi firmy a satysfakcją użytkowników.

Do końca 2025 roku możemy korzystać z wszystkich funkcji Galaxy AI bez żadnych opłat. Co się stanie później? Samsung poinformuje nas prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Szkoda tylko, że zapewne przez wieloletnie umowy z dostawcami AI koszty będą rosły…