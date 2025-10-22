Panele słoneczne zasilą i zatankują paliwo przyszłości. Technologia zbyt piękna, by była prawdziwa

Podsumowanie artykułu . . .

Dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli produkcja wodoru i azotku krzemu z odpadów fotowoltaicznych

Zamiast traktować zużyte panele słoneczne jako problem, naukowcy z Korei Południowej proponują ich wykorzystanie do produkcji cennego paliwa przyszłości. Kluczem do tego rozwiązania jest mechanochemia, która zastęp tradycyjne metody wymagające ekstremalnie wysokich temperatur. Proces opracowany przez zespół z UNIST pozwala na produkcję całkowicie czystego wodoru z amoniaku w temperaturze zaledwie 50°C. To ogromna różnica w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami, które wymagają nagrzewania do 400-600°C.

Cały mechanizm opiera się na umieszczeniu gazowego amoniaku wraz ze sproszkowanym krzemem w specjalnym szczelnym pojemniku zwanym młynem kulowym. Następujące później intensywne wstrząsanie prowadzi do mechanicznych uderzeń i tarcia, które aktywują krzem do szybkiego rozkładu amoniaku. Powstający w tym procesie azot nie ucieka do atmosfery, bo zamiast tego reaguje z krzemem, tworząc wartościowy azotek krzemu.

Eksperymenty potwierdziły całkowity rozkład amoniaku z wydajnością produkcji wodoru na poziomie 102,5 milimola na godzinę. Najbardziej imponujące jest to, że czystość otrzymywanego wodoru sięgała 100 procent i to bez konieczności stosowania dodatkowych, energochłonnych etapów oczyszczania. Prawdziwym przełomem okazała się jednak możliwość wykorzystania krzemu odzyskanego ze zużytych paneli fotowoltaicznych. Materiał pochodzący z recyklingu wykazał identyczną skuteczność jak komercyjny proszek krzemowy i to zarówno pod względem konwersji amoniaku, jak i czystości otrzymywanego wodoru.

Walka ze zużytymi panelami fotowoltaicznymi dopiero się zaczyna

To rozwiązanie pojawia się w idealnym momencie, biorąc pod uwagę skalę nadchodzącego problemu. Wedle szacunków do 2050 roku na świecie zgromadzi się ponad 80 milionów ton odpadów z paneli słonecznych i tutaj właśnie wchodzi technologia pokroju produkcji wodoru z tych odpadów, bo może ona przekształcić ekologiczny kłopot w wartościowy surowiec. Zwłaszcza że oprócz wodoru produkcja obejmuje też azotek krzemu i to jako produkt uboczny, a jest to akurat wysokiej klasy materiał ceramiczny o konkretnym zastosowaniu. Testy w akumulatorach litowo-jonowych wykazały jego doskonałe właściwości, a w tym pojemność na poziomie 391,5 mAh/g z utrzymaniem ponad 80 procent wydajności po tysiącu cykli ładowania i efektywnością na poziomie 99,9 procent.

Analizy ekonomiczne przeprowadzone przez zespół wskazują na rewolucyjny potencjał tej technologii. Po uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży azotku krzemu pochodzącego z recyklingu paneli koszt produkcji wodoru może spaść do ujemnej wartości około 26 złotych za kilogram.

To osiągnięcie oferuje rozwiązanie długotrwałego wyzwania związanego z separacją i oczyszczaniem wodoru w gospodarce wodorowej opartej na amoniaku. Może odegrać znaczącą rolę w zarządzaniu ponad 80 milionami ton odpadów fotowoltaicznych prognozowanych na 2050 rok – stwierdził profesor Jong-Beom Baek.

Mechanochemiczna reakcja amoniaku z krzemem osiągnęła parametry, które do niedawna uważano za nieosiągalne, bo stuprocentową konwersję amoniaku przy zachowaniu pełnej czystości wodoru. Jest to już zresztą pewne, bo badania ukazały się w Journal of the American Chemical Society w sierpniu 2025 roku, a to tylko potwierdza ich naukową wiarygodność. Opisana tam dokładniej technologia pokazuje, jak inteligentne podejście do recyklingu może nie tylko rozwiązywać problemy środowiskowe, ale także tworzyć zupełnie nowe modele ekonomiczne.

Jeśli finalnie mechanochemiczny rozkład amoniaku na krzemie utrzyma parametry poza laboratorium, to świat dostanie rzadko spotykaną kombinację – technologię zgodną z logiką gospodarki obiegu zamkniętego, wrażliwą kosztowo i podatną na modularyzację. Odpad z fotowoltaiki przestanie być tym samym balastem, a zacznie być paliwem i półproduktem do urządzeń, które przechowują energię.