Premiera Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm. Mniejszy nie znaczy słabszy

Dobrze znany Amazfit T-Rex 3 Pro, tylko mniejszy

T-Rex 3 Pro 44 mm zachowuje wszystkie cechy większego modelu, tyle że upchnięte w mniejszą obudowę. Mamy zatem obudowę wykonaną z tytanu Grade 5, lżejszego i bardziej wytrzymałego niż stal nierdzewna oraz ekran AMOLED o średnicy 1,32″ i jasności 3000 nitów. Nowy smartwach waży zaledwie 47 g, jest zdolny do pracy w temperaturach od -30°C do +70°C, oferując przy tym wodoszczelność 10 ATM z certyfikacją do nurkowania na głębokość 45 metrów. Ekran przykryty jest szafirowym szkłem chroniącym wyświetlacz.

Jak już wspomniałem wyżej, pod względem funkcjonalnym mniejszy model nie różni się od większego – sensor BioTracker 6.0 PPG ma śledzić kluczowe parametry zdrowotne, w tym tętno, VO2max i zmienność rytmu serca, oraz prowadząc poziom BioCharge Energy Score, który ocenia poziom zmęczenia i regeneracji organizmu. W oprogramowaniu można znaleźć predefiniowane profile monitorowania 180 dyscyplin sportowych, w tym trzy specjalne tryby HYROX – jeśli się nie mylę, to Amazfact jako jedyna marka oferuje oficjalne wsparcie dla tego formatu zawodów.

Smartwatch wykorzystuje sześć systemów satelitarnych z podwójną anteną, co powinno zapewnić dobrą stabilność sygnału i dokładność lokalizacji. Amazfit T-Rex 3 Pro zapewnia dostęp do tysięcy darmowych map offline – miejskich, topograficznych i narciarskich oraz pozwala na planowanie tras. Smartwatrch może odbierać także ostrzeżenia pogodowe w górach.

Wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiają odbieranie połączeń Bluetooth bezpośrednio z nadgarstka. System Zepp Flow pozwala na głosowe sterowanie, a płatności zbliżeniowe Zepp Pay z technologią NFC zbliżają Amazfita funkcjonalnie do klasycznych smartwatchy.

Amazfit T-Rex 3 Pro – za ile?

Smartwatch dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych. Wersja Black Gold trafiła do sprzedaży 25 października, a Arctic Gold pojawi się w pierwszej połowie listopada. Urządzenie współpracuje z systemami Android 7.0+ i iOS 15.0+, synchronizując dane z popularnymi aplikacjami sportowymi. Cena ustalona została na 1699 zł