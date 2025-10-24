powrót

Premiera Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm. Mniejszy nie znaczy słabszy

Andrzej Libiszewski
24.10.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Smartwatche o pośrednich rozmiarach koperty to zwierzę tyleż pożądane, co rzadko spotykane. Są wprawdzie producenci, którzy pamiętają, że nie każdy ma nadgarstek delikatniej dziewczyny lub kulturysty, ale nie ma ich znowu aż tak wielu. Z pewnością należy do nich Amazfit, który zaprezentował model T-Rex 3 Pro w rozmiarze 44 mm.
Dobrze znany Amazfit T-Rex 3 Pro, tylko mniejszy

T-Rex 3 Pro 44 mm zachowuje wszystkie cechy większego modelu, tyle że upchnięte w mniejszą obudowę. Mamy zatem obudowę wykonaną z tytanu Grade 5, lżejszego i bardziej wytrzymałego niż stal nierdzewna oraz ekran AMOLED o średnicy 1,32″ i jasności 3000 nitów. Nowy smartwach waży zaledwie 47 g, jest zdolny do pracy w temperaturach od -30°C do +70°C, oferując przy tym wodoszczelność 10 ATM z certyfikacją do nurkowania na głębokość 45 metrów. Ekran przykryty jest szafirowym szkłem chroniącym wyświetlacz.

Jak już wspomniałem wyżej, pod względem funkcjonalnym mniejszy model nie różni się od większego – sensor BioTracker 6.0 PPG ma śledzić kluczowe parametry zdrowotne, w tym tętno, VO2max i zmienność rytmu serca, oraz prowadząc poziom BioCharge Energy Score, który ocenia poziom zmęczenia i regeneracji organizmu. W oprogramowaniu można znaleźć predefiniowane profile monitorowania 180 dyscyplin sportowych, w tym trzy specjalne tryby HYROX – jeśli się nie mylę, to Amazfact jako jedyna marka oferuje oficjalne wsparcie dla tego formatu zawodów.

Smartwatch wykorzystuje sześć systemów satelitarnych z podwójną anteną, co powinno zapewnić dobrą stabilność sygnału i dokładność lokalizacji. Amazfit T-Rex 3 Pro zapewnia dostęp do tysięcy darmowych map offline – miejskich, topograficznych i narciarskich oraz pozwala na planowanie tras. Smartwatrch może odbierać także ostrzeżenia pogodowe w górach.

Wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiają odbieranie połączeń Bluetooth bezpośrednio z nadgarstka. System Zepp Flow pozwala na głosowe sterowanie, a płatności zbliżeniowe Zepp Pay z technologią NFC zbliżają Amazfita funkcjonalnie do klasycznych smartwatchy.

Amazfit T-Rex 3 Pro – za ile?

Smartwatch dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych. Wersja Black Gold trafiła do sprzedaży 25 października, a Arctic Gold pojawi się w pierwszej połowie listopada. Urządzenie współpracuje z systemami Android 7.0+ i iOS 15.0+, synchronizując dane z popularnymi aplikacjami sportowymi. Cena ustalona została na 1699 zł

