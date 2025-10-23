Pechowa seria Galaxy S26. Opóźnienie premiery na horyzoncie

Podsumowanie artykułu . . .

Kiedy zobaczymy serię Galaxy S26?

W ostatnich latach Samsung ustabilizował styczniowy termin premiery dla swoich flagowców (tak było w przypadku Galaxy S24 i S25), co wydawało się gwarantować pewną przewidywalność w kwestii debiutu. Tymczasem znany i uznany leaker Ice Universe opublikował na Weibo informację, że premiera serii Galaxy S26 została przesunięta. Co prawda, tipster nie podał żadnych szczegółów – nie wiemy, jak długo ma trwać to opóźnienie ani co jest jego przyczyną. W tej sytuacji pojawiają się dwa główne scenariusze.

Jeśli opóźnienie jest niewielkie, Samsung może wrócić do tradycyjnego, lutowego terminu (tak jak miało to miejsce w przypadku serii Galaxy S22 i S23). Luty wydaje się być najbardziej prawdopodobnym „środkiem drogi”. Pojawiły się plotki (pochodzące co prawda z mniej wiarygodnego źródła, greckiego TechManiacs), sugerujące, że premiera może nastąpić dopiero w marcu. Taka zmiana byłaby już dość znacząca.

Niezależnie od faktycznej daty, ewentualne opóźnienie jest dobrą wiadomością dla konkurencji. Rywale Samsunga, tacy jak OnePlus, OPPO czy Vivo, planują globalne premiery swoich flagowców jeszcze przed końcem roku lub na początku pierwszego kwartału 2026. Dodatkowy miesiąc na rynku z pewnością da im przewagę.

Jakie jeszcze zmiany nas czekają?

Plotki dotyczące opóźnienia zbiegają się w czasie z innymi informacjami, które sugerują, że Samsung rewiduje swoje plany dotyczące nazewnictwa i specyfikacji. W ostatnim czasie wiele mówiło się o tej rewolucji, ale najwyraźniej gigant porzuci eksperymenty z nazwami, takie jak „Galaxy S26 Pro” czy „Galaxy S26 Edge”. Najnowsze doniesienia wskazują, że firma zamierza trzymać się doskonale znanej i sprawdzonej linii: Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra. To z kolei sugeruje, że wyciek, który sugerował, iż „Galaxy S26 Edge” miał zastąpić Plusa, jest nieaktualny.

Dalej doniesienia wspominają również o procesorach, co jest kluczowe dla wydajności. Prawdopodobnie Samsung zastosuje strategię podziału, czyli Exynos dla S26 i S26+ oraz Snapdragon 8 Elite Gen 5 dla ultraflagowca. Wszystkie nowe modele będą z pewnością działać pod kontrolą One UI 8.5, kolejnej dużej aktualizacji oprogramowania Samsunga. Spekuluje się, że program beta tego systemu może rozpocząć się jeszcze w przyszłym miesiącu.

Nawet jeśli południowokoreański gigant zdecyduje się na przeniesienie premiery na luty lub marzec, to i tak najbliższe miesiące przyniosą nam sporo plotek. Zwykle tak bywa, że końcówka roku jest pod tym względem najbardziej emocjonująca.