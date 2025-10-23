Rollme Vibe rzuca wyzwanie konkurencji, dodając kluczową funkcję znaną ze smartwatchy

Podsumowanie artykułu . . .

Rollme Vibe to przede wszystkim sprzęt, który ma być noszony cały czas, co oznacza, że liczy się jego design

Producent postawił na klasyczną elegancję – ultracienką konstrukcję o grubości 2,5 mm i szerokości 7,5 mm. Zewnętrzna część pierścienia wykonana jest z nanoceramiki mikrokrystalicznej, podczas gdy wewnętrzny pierścień to austenityczna, antybakteryjna stal nierdzewna. Takie połączenie ma zapewniać nie tylko luksusowy dotyk i elegancki wygląd (dostępny w kolorze czarnym i białym), ale i wysoką wytrzymałość. Pierścień jest również wodoodporny (klasa 5 ATM), co pozwala na bezpieczne pływanie.

Wewnątrz, Rollme Vibe skrywa „Smart Chip” oraz czujniki HR, SpO₂, temperatury ciała i G-sensor. Urządzenie analizuje absorpcję światła na wielu długościach fal, co ma gwarantować precyzyjne pomiary. Dzięki ultra-niskiej mocy algorytmów, pierścień obiecuje dokładne, wydajne i energooszczędne zbieranie danych.

Kluczowe funkcje zdrowotne (Monitorowanie Wellness 360°):

Monitorowanie snu — kompleksowe śledzenie snu w nocy, w tym czasu snu głębokiego, płytkiego, REM i czuwania, wraz z oceną tętna, tlenu we krwi i HRV.

Tętno i tlen (SpO₂) – śledzenie tętna spoczynkowego i aktywnego oraz poziomu natlenienia krwi w czasie rzeczywistym.

Temperatura ciała — monitorowanie kluczowej metryki zdrowotnej.

Zarządzanie emocjami — pierścień monitoruje trendy emocjonalne, rozkład nastroju, wskaźnik stresu i zmęczenia w czasie rzeczywistym, pomagając użytkownikom zrozumieć ich wzorce emocjonalne.

Zdrowie kobiece — łatwe rejestrowanie cyklu menstruacyjnego, wizualizacja danych i intymne sugestie, które pomagają regulować organizm i przygotować się do potencjalnej ciąży.

To, co wyróżnia ten pierścień – zintegrowany, precyzyjny mikromotor wibracyjny – pozwala na natychmiastowe alerty, które naprawdę czujesz na palcu.

Alerty wibracyjne obejmują:

Powiadomienia o połączeniach — natychmiastowe zawiadomienia o przychodzących połączeniach.

Przypomnienia zdrowotne — alerty o nieprawidłowym tętnie, konieczności ruchu, zażyciu leków czy wypiciu wody.

Powiadomienia o wydarzeniach — przypomnienia o urodzinach i wydarzeniach w kalendarzu.

Cichy alarm — budzenie za pomocą wibracji bez zakłócania snu innych.

Dodatkowo, pierścień wyposażony jest w funkcję Smart Touch, która umożliwia wygodne sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (smartfon, tablet, PC) poprzez Bluetooth. Możesz w ten sposób sterować odtwarzaczem muzycznym lub aparatem, używając gestów na palcu. Wbudowany G-sensor pozwala na aktywację funkcji SOS w nagłych wypadkach. Wystarczy kilkukrotne (10 razy lub więcej) przesunięcie palcem w górę i w dół, aby uruchomić SOS. Pierścień automatycznie zadzwoni pod numery kontaktowe w nagłych wypadkach, wyśle wiadomość głosową, SMS i udostępni Twoją aktualną lokalizację, co ma zapewnić szybką pomoc.

Rollme Vibe, mimo bogactwa czujników i wbudowanego silnika wibracyjnego, może pochwalić się świetną baterią. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi od 5 do 7 dni normalnego użytkowania. Co więcej, dzięki etui ładującemu, całkowity czas działania bez dostępu do prądu może wynieść nawet 2 miesiące. Pierścień jest dostępny w siedmiu rozmiarach, od #6 do #13, co odpowiada wewnętrznym obwodom od około 52 mm do 70 mm.

Cena Rollme Vibe jest niezwykle atrakcyjna jak na urządzenie z wibracjami i tak zaawansowanym zestawem funkcji. Wynosi 79,99 dolarów (ok. 290 zł), a co najlepsze – wysyłka do Polski jest bezpłatna.