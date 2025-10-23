Polska premiera Huawei Pura 80. Czy unikalne aparaty przekonają klientów?

Podsumowanie artykułu . . .

Huawei Pura 80 Ultra – fotograficzny potwór z dubeltówką

HUAWEI Pura 80 Ultra wyróżnia się mechanicznie przełączanym podwójnym teleobiektywem oferującym do wyboru przybliżenia optyczne ×3,7 oraz ×9,4. To rozwiązanie techniczne zupełnie unikalne, niespotykane nawet w tradycyjnym sprzęcie fotograficznym, w którym preferowany jest płynny zoom, zamiast ekwiwalentu dwóch obiektywów stałoogniskowych.

Kluczowym elementem systemu fotograficznego pozostaje jednak główna matryca o przekątnej 1″ i rozdzielczości 50 MP ze wsparciem HDR. Producent deklaruje, że sensor Ultra Chroma XMAGE zapewnia zakres dynamiczny sięgający 16 EV. Teoretycznie pozwala to na uchwycenie detali w zarówno prześwietlonych, jak i niedoświetlonych partiach obrazu. Systemu dopełnia ultraszerokokątny moduł 40 MP, a całość wygląda następująco:

Główny aparat – matryca 50 Mpix, 22,5 mm f/1,6–4, 1″, piksele 1,6 µm, Dual Pixel PDAF, OIS

Ultraszerokokątny – matryca 40 Mpix, 13 mm f/2,2, 1/2,8″, piksele 0,7 µm

Teleobiektyw – matryca 50 Mpix, 1/1,28″, PDA, OIS (używane przez oba teleobiektywy typu peryskopowego) Teleobiektyw 1 – 83 mm f/2,4 Teleobiektyw 2 – 212 mm f/3,6



Smartfon rejestruje materiał w rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli) z płynnością 60 klatek na sekundę. Technologia TCG-HDR ma poprawiać odwzorowanie kontrastu w trudnych warunkach oświetleniowych. Ciekawą opcją jest możliwość nagrywania z wykorzystaniem różnych kamer bez przerywania sesji.

Huawei Pura 80 Pro – solidny i elastyczny zestaw zamiast testowania nowości

Wersja Pro oferuje nieco inne podejście do fotografii, skupiając się na elastyczności. Główny moduł 50 Mpix z matrycą 1-calową dysponuje zmienną przysłoną od f/1.6 do f/4.0, co pozwala na lepszą kontrolę nad ilością światła i w pewnym stopniu głębią ostrości. Cudów nie ma co się spodziewać, różnica w porównaniu do stałej przysłony będzie istotna raczej dla filmowców (można wydłużyć migawkę i łatwiej uzyskać naturalne wrażenie ruchu), ale w fotografii sprowadzi się do większej głębi ostrości oraz – i to może być ciekawe – możliwością uzyskania interesujących gwiazdek wokół źródeł światła podczas zdjęć w nocy ze statywu.

Czytaj też: Test Apple iPhone 17 Pro – zmiany duże, małe, przydatne i kontrowersyjne

Teleobiektyw 48 Mpix z funkcją makro umożliwia wykonywanie zbliżeń z odległości 5 cm, co stanowi interesującą opcję dla miłośników fotografii detali. Podobnie jak w wariancie Ultra, system uzupełnia szerokokątny aparat 40 Mpix. Oba modele pozwalają na nagrywanie wideo 4K z wykorzystaniem wszystkich obiektywów.

Obydwa smartfony wyposażono w wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,8 cala, z deklarowaną jasnością 3000 nitów, przykryte drugą generacją szkła hartowanego Kunlun Glass. Bateria o pojemności 5170 mAh wspiera ładowanie przewodowe SuperCharge 100 W oraz bezprzewodowe 80 W. Producent zapewnia, że pełne naładowanie zajmuje mniej niż godzinę. Urządzenia działają pod kontrolą systemu EMUI 15.0 z interaktywną blokadą ekranu.

Charakterystycznym elementem wizualnym obu modeli pozostaje wyspa aparatów w kształcie symbolu „Forward”. Wersja Ultra dostępna jest w złotym i czarnym wariancie kolorystycznym ze zdobieniem przypominającym rozbłysk słońca. Model Pro w kolorze czerwonym otrzymał podobny motyw, podczas gdy białe i czarne wersje pozbawione są dodatkowych ornamentów.

Huawei Pura 80 Ultra kosztuje 6999 zł, a wersja Pro – 4999 zł, tanio zatem nie jest. W okresie od 24 października do 23 listopada 2025 roku kupujący otrzymają w ramach promocji smartwatch Huawei Watch Fit 4 Pro oraz roczną ochronę Huawei Care+. Pakiet obejmuje jednorazową wymianę ekranu przy uszkodzeniu i nielimitowaną wymianę baterii przy spadku wydajności poniżej 85%.