Potężna bateria i cena poniżej 1000 zł. Realme 15X 5G może być hitem budżetowych smartfonów

Imponujący akumulator, który dasz radę szybko doładować

Jedną z podstawowych zalet Realme 15X 5G jest akumulator o pojemności 7000 mAh, który według producenta ma wystarczyć na dwa dni intensywnego użytkowania i (czego już producent nie podaje) zapewne około 4 dni mniej intensywnego. A że typową pojemnością w tej klasie cenowej jest 4000-5000 mAh, to można w to spokojnie uwierzyć. Aby w pełni wykorzystać zalety takiej baterii, wypadałoby jednak móc ją także szybko naładować i tu także Realme 15X 5G staje na wysokości zadania – maksymalna moc przewodowego ładowania wynosi 60 W. Smartfon potrafi także podczas pracy na kablu wyłączyć ładowanie akumulatora (by-pass), chroniąc go przed szybką degradacją. Wg deklaracji producenta, po 1600 cyklach ładowania bateria nadal powinna zachować dobre parametry. Urządzenie oferuje też ładowanie zwrotne o mocy 6,5 W.

Jak przystało na tani smartfon, ekran nie jest już tak imponujący – jest to 6,8-calowy wyświetlacz LCD, o rozdzielczości HD+ (1570 × 720 pikseli), pracujący z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Daje to gęstość około 258 ppi i widać nieco gorszą ostrość obrazu niż na typowych wyświetlaczach FHD+. Na otarcie łez mamy jasność do 1200 nitów i technologię Smart Touch umożliwiającą obsługę w trudnych warunkach.

Sercem urządzenia jest układ SoC MediaTek Dimensity 6300 wykonany w procesie 6 nm – typowy dla budżetowych smartfonów z 5G. Wydajnością z pewnością nie zadziwi, ale powinien sobie dać całkiem dobrze radę z typowymi codziennymi zadaniami Towarzyszy mu 6 lub 8 GB RAM oraz do 256 GB przestrzeni wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą kart microSD o pojemności do 2 T.

System fotograficzny opiera się na dwóch aparatach 50 Mpix – głównym, z sensorem Sony IMX852 i kamerą do selfie, z sensorem OmniVision OV50D40. Oba wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji do usuwania odblasków, poprawy ostrości i automatycznego wycinania obiektów, niemniej cudów nie ma się co po nich spodziewać.

Realme 15X 5G to sprzęt odporny – otrzymał certyfikat IP69, do którego producent dodał dopisek „Pro”, wskazujący na niezwykle wysoką odporność na kurz, wodę i ekstremalne warunki, a dodatkowo spełnia wymagania normy MIL-STD-810H wskazującej na odporność na wstrząsy. Smartfon wyposażony został w automatyczne usuwanie wody z głośnika za pomocą wibracji, funkcję Smart Touch, pozwalającą na obsługę mokrymi rękami, czytnik linii papilarnych w przycisku blokady oraz konfigurowalną (9 kolorów i 5 trybów) diodę powiadomień Pulse Light w formie pierścienia. Całością zarządza system Android 15 z nakładką Realme UI 6.0.

Cena i dostępność

Realme 15X dostępny jest, jak na razie, tylko w Indiach – wariant 6/128 GB kosztuje tam 16999 rupii (równowartość około 695 złotych), a 8/128 GB wyceniony został na 17999 rupii (~735 złotych). Przeliczenia nie obejmują oczywiście polskich podatków, jednak jeśli producent zdecyduje się go wprowadzić także na polski rynek, ceny nie powinny przekroczyć 1000 zł za najbardziej rozbudowany wariant.