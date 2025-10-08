Hiszpański robot sprzątający Conga z AI wchodzi na polski rynek

Podsumowanie artykułu . . .

AI w robocie Conga 20090 ProAI ma przede wszystkim usprawnić nawigację

Kluczowym elementem Conga 20090 ProAI jest system nawigacji oparty na chipie 3DIANA współpracujący z algorytmami uczenia maszynowego. Urządzenie skanuje pomieszczenie laserowo, identyfikując zarówno przeszkody, jak i rodzaj powierzchni, co pozwala na automatyczne zwiększanie mocy ssania na mocno zabrudzonych obszarach i jej zmniejszanie na delikatniejszych powierzchniach. Maksymalna moc ssania sięga 8000 paskali, co powinno wystarczyć do poradzenia sobie nawet z grubymi dywanami.

Urządzenie wyposażone zostało w akumulator o pojemności 5200 mAh – producent deklaruje, że wystarczy to na 240 minut pracy w trybie odkurzania lub 160 minut pracy w trybie mopa – w obu przypadkach przekłada się to na możliwość posprzątania nawet 240 metrów kwadratowych powierzchni. System InfinitySoap podczas pracy robota w sposób ciągły nawilża mopy wodą z detergentem, a ultradźwiękowy czujnik dywanów automatycznie podnosi mopy i zwiększa siłę ssania, w przypadku wykrycia kwalifikującego się obiektu.

Jak przystało na robota z wysokiej półki, robotowi towarzyszy zaawansowana stacja dokująca, nazywana tu Cut&Spa – po zakończeniu sprzątania automatycznie opróżnia ona pojemnik na kurz, a także myje mopy wodą podgrzaną do 60 stopni Celsjusza, a następnie suszy gorącym powietrzem. Technologia HairCutting z kolei pomaga usuwać włosy i sierść ze szczotki głównej, dzięki wysuwanemu ostrzu przecinającemu je na szczotce i systemowi odsysania.

Producent wyposażył Conga 20090 ProAI w rozbudowany system łączności, składający się z dwuzakresowego Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) oraz Bluetooth – pozwala to nie tylko kontrolować mopa za pomocą aplikacji mobilnej, pozwalającej wyznaczać strefy sprzątania, harmonogramy i odczytywać raporty z wykonanej pracy, lecz także na bezpośrednią weryfikację działania robota w czasie rzeczywistym (i podglądanie domowej kociarni lub psiarni), dzięki wbudowanej kamerze podglądowej.

Conga 20090 ProAI jest już dostępny w oficjalnym polskim sklepie Cecotec za 2999 złotych.