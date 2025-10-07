Koniec przełączania aplikacji. Gemini wprowadza nowy przycisk, by dać Ci pełną moc AI na wyciągnięcie ręki

Podsumowanie artykułu . . .

Dzięki tej zmianie, Gemini przestanie być tylko asystentem do odpowiadania na pytania, a stanie się prawdziwym, kontekstowym centrum dowodzenia AI, które pozwala na tworzenie, projektowanie i analizowanie bez konieczności wychodzenia z tego, co robisz. Czas przyjrzeć się bliżej przyciskowi “Narzędzia” i innym usprawnieniom, które już wkrótce trafią do naszych smartfonów.

Narzędzia AI zawsze pod ręką — rewolucja w nakładce Gemini

Kluczową nowością, którą udało się aktywować w kodzie aplikacji Google w wersji v16.40.18, jest integracja przycisku “Narzędzia” (Tools) z nakładką Gemini (tym wyskakującym okienkiem aktywowanym skrótem lub komendą głosową).

Wcześniej ikona “Narzędzia” (zlokalizowana obok ikony “Plus”) była dostępna tylko w pełnej aplikacji Gemini. Służyła ona do dostępu do zaawansowanych funkcji, takich jak:

Generowanie obrazów

Generowanie wideo (np. za pomocą narzędzia Veo)

Deep Research

Canvas (do rysowania).

Teraz, gdy ta ikona pojawi się w nakładce, będziemy mogli ją stuknąć, wybrać interesującą go funkcję AI, a następnie kontynuować polecenie głosowo lub tekstowo. Ikona wybranego narzędzia pojawi się w polu wprowadzania tekstu, potwierdzając gotowość do pracy.

Dlaczego to jest ważne? Ta zmiana znacznie ułatwi korzystanie z zaawansowanych funkcji bez przerywania pracy w innych aplikacjach. Jeśli właśnie prowadzisz rozmowę w komunikatorze i potrzebujesz szybko wygenerować obraz do wątku lub przeprowadzić głębszą analizę kontekstową, zrobisz to natychmiast, co z pewnością zwiększy adaptację i użycie tych narzędzi.

Drugą, równie ekscytującą nowością, jest potencjalne dodanie do nakładki Gemini opcji “Circle to Select”. Funkcja ta jest ściśle związana z istniejącym już Circle to Search, ale w kontekście Gemini pozwala ona użytkownikom zakreślić dowolny obszar na ekranie (np. fragment tekstu, obrazu, czy element interfejsu) i dołączyć ten widok jako załącznik do zapytania Gemini. To przenosi interakcję z AI na nowy poziom, umożliwiając Gemini analizowanie i działanie w oparciu o bieżący kontekst wizualny bez konieczności robienia zrzutu ekranu i ręcznego go załączania. W tej chwili opcja ta jest dostępna tylko w nakładce (nie w pełnej aplikacji Gemini), ale to może się jeszcze zmienić.

Drobne, ale przydatne usprawnienia dla treści generowanych

Gigant z Mountain View wprowadza też małe zmiany, które poprawiają ergonomię w pełnej aplikacji Gemini, zwłaszcza w odniesieniu do generowanych obrazów:

Nowy wygląd widoku obrazu — opcje “Udostępnij” i “Pobierz”, które wcześniej znajdowały się w prawym górnym rogu ekranu, zostają przeniesione na dół generowanego obrazu. Dodano też opcję “Kopiuj Obraz” (Copy Image). To ułatwia obsługę jedną ręką.

Więcej opcji kopiowania — możliwości kopiowania i pobierania generowanych obrazów zostaną również dodane do menu z trzema kropkami w oknie czatu, oferując alternatywny dostęp do funkcji, która była już dostępna po długim naciśnięciu obrazu.

Wszystko to z pewnością zwiększy użyteczność i popularność Gemini, czyniąc go niezbędnym, wielozadaniowym centrum AI dla użytkowników Androida. Choć funkcje te są obecnie testowane, ich rychła premiera oznacza, że już niedługo będziemy mogli pracować w aplikacjach, a jednocześnie korzystać z pełnej mocy AI, bez żadnych kompromisów.