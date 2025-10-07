ChatGPT i Spotify połączyły siły, by tworzyć playlisty i odkrywać muzykę

Podsumowanie artykułu . . .

To więcej niż zwykłe wyszukiwanie. To krok w kierunku personalizacji napędzanej kontekstem. Wyobraź sobie, że planujesz road trip w czacie, a ChatGPT, znając Twoje plany, od razu proponuje idealną playlistę! Choć integracja jest dopiero we wczesnej fazie, już teraz otwiera zupełnie nowy kanał odkrywania muzyki i podcastów dla milionów użytkowników.

Jak połączyć Spotify z ChatGPT i zacząć tworzyć idealne playlisty?

Integracja Spotify z ChatGPT to funkcja typu opt-in, co oznacza, że użytkownik musi ją aktywnie aktywować, co jest świetną wiadomością dla tych, którzy cenią sobie kontrolę nad swoimi danymi. Pamiętaj, że jest ona dostępna dla użytkowników darmowych i płatnych planów ChatGPT (Free, Plus, Pro) na całym świecie (w 145 krajach) oraz działa w języku angielskim. By aktywować tę nowość, musisz wykonać kilka kroków:

Zacznij konwersację — rozpocznij nowy czat w ChatGPT (na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej) i wspomnij o Spotify w swojej pierwszej komendzie, na przykład: “Find me some rock songs for a workout on Spotify” (Znajdź mi kilka rockowych piosenek na trening na Spotify). Połączenie kont — przy pierwszym użyciu zostaniesz poproszony o połączenie konta Spotify z ChatGPT. Zadawanie pytania — po udanym połączeniu możesz prosić o piosenki, albumy, artystów, playlisty, a nawet odcinki podcastów. ChatGPT automatycznie uruchomi aplikację Spotify w oknie czatu i wykorzysta kontekst rozmowy, by wykonać zadanie. Personalizowane rekomendacje — możesz prosić o rekomendacje na podstawie konkretnego nastroju, motywu czy tematu. Na przykład: “Stwórz melancholijną jazzową playlistę na deszczowy wieczór”.

Spotify podkreśla, że im więcej szczegółów podasz, tym lepsze rezultaty uzyskasz. Warto dodać takie elementy jak gatunek, nastrój, konkretny artysta, a w przypadku podcastów — temat, prowadzący czy gość. Pamiętajcie tylko, że nie da się słuchać muzyki ani podcastów bezpośrednio w oknie ChatGPT. Dopiero kliknięcie na polecony utwór po prostu otworzy aplikację Spotify na naszym urządzeniu.

Najlepsza wiadomość jest taka, że funkcja została udostępniona zarówno dla użytkowników Spotify Free, jak i Premium, ale są pewne różnice:

Użytkownicy Free – mogą korzystać z istniejącego katalogu playlist Spotify, takich jak Discover Weekly czy New Music Friday.

Użytkownicy Premium – mają dodatkową opcję, dzięki której Spotify tworzy zupełnie nowe, spersonalizowane, unikatowe playlisty na podstawie bardziej złożonych i rozbudowanych promptów.

Co z kwestią prywatności?

Dla wielu użytkowników jest to bardzo istotna rzecz. Spotify uspokaja: połączenie z ChatGPT jest opcjonalne (opt-in). Co najważniejsze, firma nie będzie udostępniać OpenAI żadnych treści audio ani wideo z platformy w celach szkoleniowych modeli AI. Choć Spotify przyznaje, że jest to dopiero “wczesna faza” i nie na każdą prośbę AI będzie miało od razu idealną odpowiedź, obiecuje stałe ulepszanie i udoskonalanie tego doświadczenia w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

Trzeba przyznać, że współpraca Spotify i ChatGPT to potężne połączenie kontekstu i muzyki. Zamiast szukać idealnej playlisty, możemy ją po prostu opisać, a sztuczna inteligencja, znając nasze preferencje, dostarczy gotowy produkt. To nie tylko nowy sposób na znajdowanie ulubionych utworów dla słuchaczy, ale także nowa scena dla artystów i podcasterów, którzy zyskują kolejny, inteligentny kanał odkrywania. Jeśli podoba się wam ta nowość, to pozostaje tylko połączyć konta, włączyć ChatGPT i zapytać go o soundtrack na następny weekend albo inną odjechaną playlistę.