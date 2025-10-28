Samsung Pay w końcu w Polsce!

Podsumowanie artykułu . . .

Do tej pory polscy użytkownicy urządzeń Galaxy mogli korzystać z Samsung Wallet głównie do przechowywania cyfrowych dodatków: kart lojalnościowych, biletów lotniczych czy kluczy cyfrowych (np. do samochodu). Udostępnienie Samsung Pay zmienia to fundamentalnie. Marcin Garbarczyk, VP Head of Mobile Experience w Samsung Electronics Polska, podkreśla, że jest to naturalny krok, który ma na celu zaoferowanie „kompleksowych, bezpiecznych i wygodnych płatności” na jednym z najbardziej zaawansowanych cyfrowo rynków w Europie.

Co zyskujemy dzięki pełnej integracji Samsung Pay?

Płatności smartfonem — możliwość dodania kart płatniczych (Visa i Mastercard) i płacenia telefonem Galaxy we wszystkich terminalach obsługujących technologię zbliżeniową (NFC). Transakcja jest banalnie prosta: aktywujesz telefon i zbliżasz go do czytnika.

Płatności z nadgarstka — Samsung Pay jest dostępne na nowszych smartwatchach z serii Galaxy Watch. Wystarczy zbliżyć zegarek do terminala, aby zapłacić, bez konieczności wyciągania telefonu czy portfela.

Wszystko w jednym miejscu — Samsung Wallet pozostaje centrum cyfrowego życia, przechowując karty lojalnościowe, bilety, a także cyfrowe klucze do samochodu czy domu – wszystko dostępne od ręki z poziomu ekosystemu Galaxy.

Samsung Knox — bezpieczeństwo płatności na najwyższym poziomie

W świecie płatności mobilnych, wygoda jest niczym bez bezpieczeństwa. Samsung Pay integruje się z zaawansowaną platformą zabezpieczeń Samsung Knox, która chroni Twoje dane na poziomie sprzętowym i programowym. W tym aspekcie Samsung postawił poprzeczkę bardzo wysoko. W odróżnieniu od standardowych zabezpieczeń Androida, Knox tworzy odizolowaną warstwę bezpieczeństwa (Trusted Execution Environment – TEE). Właśnie w tym odseparowanym środowisku działają kluczowe elementy portfela, takie jak obsługa płatności, biometria i szyfrowanie danych.

Co równie istotne, nasze dane są szyfrowane na całej drodze komunikacji między urządzeniem a bankiem. Dodatkowo, są one przechowywane wyłącznie na naszym urządzeniu, a nie na zewnętrznych serwerach. Nawet jeśli transmisja zostanie przechwycona, informacje są niemożliwe do odszyfrowania. Mechanizmy takie jak Trusted Boot i Secure Boot uniemożliwiają próby rootowania lub modyfikacji urządzenia. Jeśli system wykryje zagrożenie, portfel i wszystkie dane płatnicze zostają automatycznie zablokowane.

Dodatkowo, w razie zgubienia telefonu, możesz zdalnie zablokować lub usunąć Samsung Wallet za pomocą usługi Smart Things Find, zachowując pełną kontrolę nad swoim cyfrowym portfelem.

Jak zacząć korzystać z Samsung Pay?

Aby zacząć korzystać z tej nowości, potrzebujemy kompatybilnego urządzenia Galaxy z modułem NFC, systemem Android w wersji co najmniej 11 oraz najnowszej aplikacji Samsung Wallet. Sama aktywacja jest prosta:

Uruchamiasz Samsung Wallet i logujesz się na konto Samsung.

Dodajesz swoją kartę płatniczą Visa lub Mastercard (ręcznie lub skanując aparatem).

Przechodzisz proces weryfikacji (np. za pomocą kodu SMS z banku).

I to tyle! Całość zajmuje dosłownie kilka minut, a płacić możemy od razu. Usługa jest dostępna na szerokiej gamie urządzeń – od flagowych serii Galaxy S i Z, po wybrane modele A, pod warunkiem posiadania modułu NFC i zaktualizowanego oprogramowania (One UI).