Czas pożegnać się z legendą. Galaxy S20 FE już nie dostanie aktualizacji

Joanna Marteklas
28.10.2025|Przeczytasz w 3 minuty
W świecie smartfonów wsparcie aktualizacji jest czymś, co kończy się zdecydowanie za szybko. Teraz ten ból czują właściciele Galaxy S20 FE, dla którego aktualizacje właśnie dobiegły końca. Model, który zapoczątkował popularną fanowską serię do głównego nurtu Samsunga, właśnie otrzymał swój ostatni uścisk cyfrowej dłoni. Najnowsza, październikowa łatka bezpieczeństwa z 2025 roku, która trafiła na szereg urządzeń Galaxy, to prawdopodobnie ostatnia oficjalna aktualizacja dla tego hitowego „budżetowego flagowca”. To smutna wiadomość dla jego wiernych użytkowników: choć S20 FE jest obecnie aktualny, jego przyszłość nie jest już chroniona przez Samsunga.
Galaxy S20 FE odchodzi na emeryturę

Fanowski S20 trafił na rynek jako strzał w dziesiątkę. Był to model, który przejął urok i kluczowe funkcje flagowej serii S, oferując je w znacznie przystępniejszej cenie. Model ten zapoczątkował serię FE, która stała się stałym elementem każdej kolejnej generacji Galaxy S, a z czasem powiększając się też o tablety czy nawet zegarki. S20 FE był po prostu udaną propozycją dla tych, którzy chcieli „flagowego czaru” w tańszym opakowaniu.

W momencie premiery, standardowe wsparcie dla urządzeń Samsunga było znacznie krótsze niż dziś. S20 FE miał gwarantowane cztery lata aktualizacji zabezpieczeń i właśnie ten okres dobiegł końca. Chociaż oficjalna strona Samsunga wciąż klasyfikuje Galaxy S20 FE jako urządzenie otrzymujące łatki kwartalnie, to niebawem zostanie on z tej listy usunięty.

Co to oznacza dla użytkowników? Wraz z kolejnymi miesiącami i nowymi zagrożeniami, S20 FE nie otrzyma już żadnych nowych zabezpieczeń od producenta. Telefon stanie się coraz bardziej podatny na złośliwe ataki i zagrożenia, które nieustannie ewoluują. Po prostu, jego cyfrowa „tarcza ochronna” przestanie być ulepszana i o tym trzeba pamiętać, zwłaszcza w przypadku korzystania z aplikacji bankowych – te z czasem mogą przestać działać ze względu na nieaktualne zabezpieczenia.

Oczywiście, zakończenie wsparcia bezpieczeństwa nie oznacza od razu konieczności wymiany ich na coś nowego. Nadal będziemy mogli bez problemu z nich korzystać, ale jest to jasny sygnał, że powoli trzeba już rozglądać się za zastępstwem. Jeśli zależy wam na urządzeniu z długim wsparciem, dobrze jest sięgnąć po modele z zeszłego lub tego roku, którym producent zapewnia 7-letnią gwarancję aktualizacji (flagowce) lub 6-letnie dla niektórych modeli z niższej półki.

Samsung Galaxy S20 FE był bez wątpienia jednym z najbardziej udanych smartfonów ostatnich lat, będąc przystępnym cenowo pomostem między klasą średnią a flagowcami. To gorzka pigułka dla jego użytkowników, ale niestety nic niespodziewanego. Możliwe, że w przyszłości gigant wyda jeszcze jakąś łatkę dla tego smartfona, jednak nie ma co na tym polegać – tak się dzieje tylko wtedy, gdy wykryta zostaje jakaś krytyczna luka w zabezpieczeniach, te mniejsze pozostaną nietknięte, stanowiąc otwartą furtkę dla cyberprzestępców.

