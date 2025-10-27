Seria Oppo Find X9 zmierza na globalny rynek. Znamy już europejskie ceny

Podsumowanie artykułu . . .

Tani czy drogie? Europejskie ceny Oppo Find X9

Dzięki nowym doniesieniom, znamy już orientacyjne kwoty, jakie trzeba będzie wydać w Europie na najnowsze super-flagowce od Oppo. Wiadomo, że europejskie modele mają dzielić tę samą specyfikację co ich chińskie odpowiedniki, więc dostaniemy pełnoprawny sprzęt, bez regionalnych cięć. Za Oppo Find X9 (12GB/512GB) trzeba będzie zapłacić 999 euro (ok. 4230 zł), natomiast za model Pro (12GB/512GB) – 1299 euro (~ 5500 zł).

Cena 999 euro za podstawowy model z taką specyfikacją pamięci wydaje się bardzo konkurencyjna na tle flagowców, podczas gdy wersja Pro plasuje się w cenie ultra-premium, mierząc się bezpośrednio z najdroższymi modelami Samsunga czy Apple. Jeśli Oppo utrzyma chińskie ceny bez dużej marży, może to być hit sprzedażowy.

Jak zwykle jednak cena aż tak nie boli, gdy w grę wchodzą topowe specyfikacje. W przypadku serii Find X9 największą rolę odgrywają aparaty, zwłaszcza w modelu Pro. Jeśli jesteś entuzjastą mobilnej fotografii, to właśnie teraz możesz być świadkiem poważnej zmiany warty. Znany w branży przecieków Ice Universe opublikował właśnie porównanie zdjęć wykonanych 3-krotnym teleobiektywem z Oppo Find X9 Pro i Samsunga Galaxy S25 Ultra. Wyniki są, delikatnie mówiąc, miażdżące.

Głównym atutem Find X9 Pro jest jego 200-megapikselowy peryskopowy teleobiektyw 3x, wykorzystujący dużą matrycę Samsung ISOCELL HP5 o rozmiarze 1/1,56 cala. Dla porównania, Galaxy S25 Ultra wciąż polega na sensorze 10 MP o znacznie mniejszym rozmiarze 1/3,52”. Co gorsza, według plotek, Samsung Galaxy S26 Ultra ma utrzymać ten sam, a być może nawet zmniejszyć rozmiar sensora teleobiektywu (spekuluje się o 1/3,94 cala).

Choć na pierwszy rzut oka, przy standardowym oglądaniu, zdjęcia z obu telefonów mogą nie wyglądać drastycznie inaczej (poza różnicami w efekcie bokeh), powiększenie obrazu obnaża przepaść w szczegółowości.

W próbkach zdjęć udostępnionych przez Ice Universe, szczegóły na obiekcie – na przykład tekstury na liściu czy ciele owada – są niemal nierozpoznawalne na zdjęciu z Galaxy S25 Ultra. Obraz z Find X9 Pro jest zdecydowanie ostrzejszy, bogatszy w detale i po prostu o klasę lepszy. Jest to dokładnie ten efekt, jakiego oczekuje się od teleobiektywu.

Galaxy S25 Ultra Oppo Find X9 Pro

To poważne wyzwanie dla Samsunga, który zawsze chwalił się, że „jest o krok przed innymi, wynosząc mobilną fotografię na nowy poziom”. Wygląda na to, że chińscy producenci, tacy jak Oppo czy Vivo, osiągają tę przewagę, polegając zarówno na nowoczesnym sprzęcie, jak i coraz inteligentniejszym przetwarzaniu obrazu.

Przeciek europejskich cen Oppo Find X9 i Find X9 Pro dostarcza konkretnych argumentów dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad zmianą ekosystemu. Cena podstawowego modelu poniżej 1000 euro jest bardzo kusząca, biorąc pod uwagę to, co ten smartfon ma do zaoferowania (choć oczywiście w Polsce będzie to zapewne kwota nieco wyższa niż bezpośrednie przeliczenie euro na złotówki).